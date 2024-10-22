هندي يواجه تهمة الإحتيال الإلكتروني بمبلغ 20 ألف درهم

يكافح موظف هندي لإلغاء أمر ترحيل بعد إدانته في قضية جرائم إلكترونية وتجارة رقمية. وقد اتُهم بخداع الضحية بما يقرب من 20 ألف درهم.

وفي مسعى لتبرئة اسمه وتجنب الترحيل، استأنف الحكم أمام محكمة استئناف الفجيرة. وكانت محكمة الفجيرة الابتدائية قد أدانته باستخدام تطبيق تيليجرام لخداع مواطن عربي لإرسال أموال له إلى حسابين منفصلين عن طريق التحويل البرقي.

وفي يوليو/تموز الماضي، أبلغ الضحية الشرطة بأن أحد الأشخاص تواصل معه عبر تطبيق تيليجرام وأقنعه بممارسة التجارة الرقمية عبر الإنترنت، وقام الضحية بتحويل المبلغ إلى الحساب الذي قدمه المتهم.