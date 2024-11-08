نجاة سائح هندي من الإبعاد وغرامة مليون درهم في قضية تهريب أدوية نفسية

وأدين المتهم في البداية بتهمة تهريب وحيازة المواد المؤثرة عقليًا، لكن محكمة الاستئناف في دبي استمعت إلى حججه وأيدت عقوبة مخففة. وأمر المتهم بدفع غرامة قدرها 5000 درهم - وليس مليون درهم، وهو ما كان الادعاء يطالب به. ولم يتم إضافة أمر إبعاد.