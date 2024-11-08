نجاة سائح هندي من الإبعاد وغرامة مليون درهم في قضية تهريب أدوية نفسية
نجا زائر هندي من الترحيل ودفع غرامة قدرها مليون درهم، بعد أن ادعى أمام المحكمة أن 260 كبسولة "بريجابالين" التي اتهم بتهريبها كانت أدوية والديه المريضين.
وأدين المتهم في البداية بتهمة تهريب وحيازة المواد المؤثرة عقليًا، لكن محكمة الاستئناف في دبي استمعت إلى حججه وأيدت عقوبة مخففة. وأمر المتهم بدفع غرامة قدرها 5000 درهم - وليس مليون درهم، وهو ما كان الادعاء يطالب به. ولم يتم إضافة أمر إبعاد.
وقال محامي الزائر هاني حمودة حجاج أمام محكمة الاستئناف إن موكله "لم تكن لديه أي نية إجرامية" وإنه "أحضر الحبوب لعلاج والديه المريضين اللذين يعيشان في الإمارات منذ السبعينيات".
وقال المحامي للمحكمة: "إن موكلي لم يهرب أو يمتلك الكبسولات المضبوطة لاستخدامه الشخصي، لكنه حصل عليها كدواء عندما جاء لزيارة والديه المسجلين بالفعل كمرضى لدى السلطات الصحية في دبي، وقد أعطيا وصفات طبية لاستخدام تلك الحبوب لعلاج أمراضهما".
كما قدم المحامي أدلة على تشخيص حالة الوالدين والوصفات الطبية التي تثبت ادعاءاته بأن تلك الحبوب مخصصة للعلاج.
وأضاف حجاج أنه عندما قدم موكله الوصفات الطبية والإذن الكتابي لإحضار الحبوب لوالديه المرضى، لم يقم موظف الجمارك بفحص الوثائق "بشكل شامل".
وتم القبض على المتهم في مطار دبي في يونيو/حزيران الماضي فور وصوله، وتمت مصادرة 260 حبة مخدرة.
وفي لائحة الاتهام، وجه الادعاء للمتهم تهمة تهريب وحيازة ما يقرب من 70 جراماً من المواد المسببة للهلوسة بشكل غير قانوني.
قضت محكمة جنح دبي بإدانة المتهم، وحكمت على المتهم بغرامة 5 آلاف درهم، معتبرة ذلك تخفيفاً من العقاب.
وقد استأنف المتهم الحكم الابتدائي وسعى إلى تبرئة ساحته أمام محكمة الاستئناف.
كما استأنفت نيابة دبي الحكم، وطلبت من المحكمة العليا تغليظ العقوبة حتى تكون إدانته عبرة لغيره، وطالبت بغرامة مليون درهم للمتهم.
وأكد حجاج أن المتهم لم يكن لديه أي نية إجرامية، وقال: "قدم الدفاع كافة التقارير الطبية والوصفات الطبية والأدلة المكتوبة التي تؤكد أن تلك الأدوية كانت مخصصة للوالدين اللذين يعانيان من الفشل الكلوي وضغط الدم وأمراض مزمنة أخرى".
وأضاف حجاج أن المتهم لا يقيم في الإمارات، وأنه جاء في زيارة لوالديه، وحصل على الأدوية اللازمة لهما بعد الحصول على إذن كتابي من الجهات الصحية.
رفضت محكمة الاستئناف استئناف النيابة العامة وأيدت غرامة 5 آلاف درهم ضد المتهم دون إضافة أمر الإبعاد.
وتستطيع صحيفة "خليج تايمز" أن تؤكد أن المتهم عاد إلى الهند.