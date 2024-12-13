مقتل شاب في الشارقة إثر مشاجرة مع شقيقين

تحقق شرطة الشارقة في حادثة طعن أودت بحياة مواطن يبلغ من العمر 27 عاماً في منطقة السيوح، الأربعاء.

وذكرت إدارة العمليات في شرطة الشارقة في بيان لها، أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً في تمام الساعة 12.40 من صباح اليوم الخميس، بشأن واقعة الطعن.

وعلى الفور انتقلت دوريات الشرطة وفريق التحقيق في مسرح الجريمة وخدمات الإسعاف الوطني إلى مكان الحادث حيث عثروا على الضحية مصابا بثلاث طعنات في ساقه.

تم نقله إلى المستشفى لكنه توفي لاحقًا بسبب خطورة إصابته.

وقد فر القاتل من مكان الحادث قبل وصول السلطات.

وتمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة خلال 12 ساعة من تحديد هوية شخصين مشتبه بهما في الواقعة، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن وجود خلاف بين المجني عليه وشخصين آخرين في الثلاثينيات من العمر.

وعندما تطورت المشاجرة، قام أحد الشقيقين -وهما شقيقان- بطعن الضحية في ساقه بأداة حادة.

وأثناء التحقيق اعترف الجاني بجريمته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

حثت شرطة الشارقة أفراد المجتمع على حل الخلافات بالطرق السلمية وتجنب اللجوء إلى العنف.

وأكدت الهيئة على أهمية الالتزام بالطرق القانونية لحل النزاعات، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نزاعات أو تصرفات مشبوهة للمساعدة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع.