متهم ينجو من السجن ويغرم 10 آلاف درهم لحيازته سجائر إلكترونية تحتوي على مخدرات

نجا راكب متهم بإدخال وحيازة حبوب أمفيتامين وسجائر إلكترونية تحتوي على سائل القنب من السجن لفترة طويلة وانتهى به الأمر بغرامة قدرها 10 آلاف درهم بعد أن أقنع محاميه المحكمة بتخفيض التهم الموجهة إليه.

واتهمت نيابة دبي، بعد وصوله إلى مطار دبي الدولي في يونيو/حزيران 2023، الرجل العربي بإحضار وحيازة 24 سيجارة إلكترونية تحتوي على مادة زيتية مخلوطة بالحشيش و19 حبة ونصف من مادة الأمفيتامين.

وكانت المواد غير القانونية التي تم ضبطها بحوزته في المبنى رقم 3 عبارة عن 24 سيجارة إلكترونية تحتوي، وفقًا لورقة الاستدعاء، على مادة زيتية ممزوجة بالقنب تزن 23.5 جراماً، ووزن الأمفيتامين 3.87 جراماً.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بدبي، وطلبت تطبيق أقصى عقوبة عليه، دون أن تحدد نيته من وراء حيازته.

وقالت محامية المتهمة معصومة الصايغ من مكتب دار البلاغ للمحاماة أمام المحكمة: «لم يتمكن المختبر الجنائي من تحديد الوزن الدقيق للمادة المخدرة [الحشيش] الممزوجة بالسائل داخل السجائر الإلكترونية، كما لم يتمكن المختبر من تحديد ما إذا كانت مادة الحشيش قد وضعت في السجائر الإلكترونية قبل تصنيعها أو بعده لمعرفة الوزن الدقيق للمادة المحظورة، فضلاً عن وزن فلاتر السجائر الإلكترونية (بشكل مستقل)».

ودافعت المحامية عن أن الهدف الأساسي من تحديد الوزن الدقيق للمادة المحظورة هو إثبات أن إجماليها أقل من 20 جراماً، وإلا فإن موكلها كان سيواجه عقوبة طويلة والإبعاد، مستشهدة بالعقوبات [السجن حتى 10 سنوات والإبعاد] المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 30 لسنة 2021.

وعند إحالة القضية إلى محكمة الجنايات في دبي، أقنع المحامي هيئة المحكمة بإحالة المضبوطات إلى المختبر الجنائي لإعادة فحصها وتحديد الوزن الدقيق للمواد غير المشروعة.

خلال استجواب النيابة العامة، أقر المتهم بالذنب واعترف بأنه أحضر المواد وحيازتها للاستخدام الشخصي. وقد أثبتت التحاليل أنه متعاطٍ للمنشطات.

وفي مرافعته أمام المحكمة الابتدائية، أنكر المتهم اتهامات النيابة العامة بأنه أحضر وحياز المواد المحظورة دون قصد، واعترف بحيازته لها للاستخدام الشخصي.

وقالت المحامية الصايغ إن موكلها أحضر وحاز مادة مخدرة للاستخدام الشخصي.

ودافعت قائلة إن "اتهامات النيابة العامة لا أساس لها من الصحة"، مطالبة المحكمة برفض تهمة جلب وحيازة المخدرات دون قصد.

وطلبت من المحكمة أيضاً تخفيف تهمة موكلها من جريمة جلب وحيازة المخدرات إلى جنحة جلب وحيازة مواد تؤثر على العقل للاستخدام الشخصي.

وبرأت محكمة جنايات دبي المتهم من جلب وحيازة مادة مخدرة (الحشيش) بعد أن عجز المختبر الجنائي عن تحديد الوزن الدقيق للمادة المضبوطة، وغرمت المتهم 10 آلاف درهم لإحضار وحيازة مادة مؤثرة على العقل (أمفيتامين) للاستخدام الشخصي.

وبحسب الحكم، منع المتهم أيضاً من إيداع أو تحويل أي أموال بنفسه أو بمساعدة غيره، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من البنك المركزي الإماراتي وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، خلال عامين من تاريخ تنفيذ عقوبته.

أيدت محكمة الاستئناف في دبي الحكم الابتدائي.