ضبط 7195 كيلوجراماً من التبغ المهرب بقيمة 12 مليون درهم برأس الخيمة

وتمكنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، من ضبط كميات من التبغ غير المرخص في عدد من المزارع بالمناطق الجنوبية من رأس الخيمة، بعد رصد وتتبع المخالفين.