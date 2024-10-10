ضبط 7195 كيلوجراماً من التبغ المهرب بقيمة 12 مليون درهم برأس الخيمة
نفذت السلطات الإماراتية مداهمة لمزرعة في رأس الخيمة، وصادرت نحو 7195 كيلوغراماً من التبغ ومنتجاته المهربة من الضرائب، والتي تقدر قيمتها السوقية بنحو 12 مليون درهم."
وتمكنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، من ضبط كميات من التبغ غير المرخص في عدد من المزارع بالمناطق الجنوبية من رأس الخيمة، بعد رصد وتتبع المخالفين.
"تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حيث قامت الهيئة بمصادرة جميع المواد الممنوعة، وتم إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. كما فرضت دائرة التنمية الاقتصادية غرامات مالية على كل من تورط في ممارسة أنشطة غير مشروعة."
واعترف عمال المزرعة أثناء التحقيق بمزاولة التجارة غير المشروعة لعدة أشهر دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
"وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بخلط مواد تبغ منتهية الصلاحية بألوان وأصباغ مختلفة، مما يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك، الذي يحظر تداول التبغ بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى."
"وأكد فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، التزام الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وسلامتهم، مطمئناً الجمهور بأن فريق الرقابة التجارية سيواصل حملاته على مدار العام لحماية المستهلكين."
وحث عليون المستهلكين على الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها عبر قنوات الاتصال الرسمية التي أنشأتها دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.