ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 7.5 مليون دولار مزيفة برأس الخيمة

تم تشكيل فريق عمل متخصص على الفور للتحقيق في البلاغ ومعالجة الموقف. وباستخدام عمليات سرية، تم القبض على العصابة إلى جانب عينات من العملة المزيفة. وأدى البحث اللاحق في مساكنهم إلى ضبط أموال مزيفة إضافية.