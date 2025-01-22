ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 7.5 مليون دولار مزيفة برأس الخيمة
ألقت شرطة دبي القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية العربية بتهمة حيازة عملات أجنبية مزيفة كانوا يعتزمون تداولها في الدولة، وبلغت قيمة الأموال المصادرة 7.5 مليون دولار (27.5 مليون درهم).
وجاءت الاعتقالات بعد ورود معلومات من مصدر أمني تفيد بأن أحد رجال الأعمال في رأس الخيمة يخطط، بمساعدة شخصين آخرين، لترويج العملات المزيفة.
وتمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجنائي، وإدارة التحريات والمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، من القبض على العصابة.
تم تشكيل فريق عمل متخصص على الفور للتحقيق في البلاغ ومعالجة الموقف. وباستخدام عمليات سرية، تم القبض على العصابة إلى جانب عينات من العملة المزيفة. وأدى البحث اللاحق في مساكنهم إلى ضبط أموال مزيفة إضافية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.
وأكدت شرطة رأس الخيمة أن تزوير العملات مهما كان نوعها سواء للحيازة أو الترويج يعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وزعزعة الثقة المالية في الأسواق المحلية والدولية.
وحثت الشرطة الجمهور على تجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال المالي والتزوير، والإبلاغ فورًا عن أي نشاط مشتبه به للتزوير إلى السلطات.