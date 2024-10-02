ضبط مسافر بحوزته 8.7 كيلوجرام مخدرات بمطار الشارقة

أعلنت هيئة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة في الشارقة، الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب 8.716 كيلوجرام من المواد المخدرة، عبر مطار الشارقة الدولي.

واشتبه ضباط الجمارك في مركز جمرك مطار الشارقة في طرود كرتونية تعود لأحد المسافرين، وعند تفتيشها تبين أنها تحتوي على 10 آلاف و934 حبة مخدرة بوزن إجمالي 8.716 كيلوجرام، مخبأة داخل معدات إضاءة.

وتم تسجيل قضية، وتسليم المواد المضبوطة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشادت الهيئة بضباط التفتيش والموظفين في المركز الجمركي على يقظتهم ووعيهم الأمني المتزايد وموقفهم الحازم تجاه المهربين والساعين إلى إدخال المواد المحظورة عبر المنافذ الجمركية في الشارقة.