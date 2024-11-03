ضبط لص السيارات الملثم برأس الخيمة
ضبطت شرطة رأس الخيمة لصاً ملثماً، تخصص في سرقة المركبات، حيث تم القبض على المتهم، وهو في الثلاثينيات من عمره، بعد وقت قصير من اقتحامه عدد من المركبات عن طريق تحطيم نوافذها.
وقال مدير عام العمليات الشرطية، العميد الدكتور طارق محمد بن سيف، إن الإدارة تلقت العديد من الشكاوى بشأن سرقات المركبات في مواقع مختلفة في الإمارة.
وحظيت الحادثة باهتمام سريع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول مقاطع فيديو وصور للسيارات المسروقة على نطاق واسع.
وتم تشكيل فريق متخصص للتحقيق في السرقة ووضع خطة عمل شاملة، وجمع الأدلة الحاسمة وشرع في البحث عن المشتبه به، وحددت شرطة رأس الخيمة هوية السارق، الذي شارك في العديد من السرقات، بأنه مقيم آسيوي.
واعترف المتهم خلال التحقيقات التي أجرتها الشرطة بتحطيم زجاج المركبات وسرقة محتويات ثمينة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
كما تم القبض على الشخص الذي نشر مقاطع فيديو للسيارات المسروقة على مواقع التواصل الاجتماعي وسيتم إحالته إلى النيابة العامة، وبحسب الشرطة فإن نشر مثل هذا المحتوى قد يؤثر سلبًا على التحقيقات الجارية والإجراءات القانونية ويسمح لمجرمين آخرين بالتهرب من القبض عليهم.
وحثت السلطات الجمهور على عدم مشاركة مثل هذه المقاطع والصور لمنع تعريض التحقيقات للخطر ومنع المجرمين من اتخاذ إجراءات مراوغة.
أشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بيقظة إدارة البحث الجنائي التي أدت إلى القبض على سارق المركبات في أسرع وقت.
وأكد أن قوات الشرطة ستظل يقظة لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وحماية ممتلكاتهم من كل من يحاول العبث بها أو الاعتداء عليها.