ضبط لص السيارات الملثم برأس الخيمة

ضبطت شرطة رأس الخيمة لصاً ملثماً، تخصص في سرقة المركبات، حيث تم القبض على المتهم، وهو في الثلاثينيات من عمره، بعد وقت قصير من اقتحامه عدد من المركبات عن طريق تحطيم نوافذها.