"شون ماكجفرن" في قبضة شرطة دبي بعد مطاردة دولية

تم القبض على أحد أبرز المطلوبين الهاربين من أيرلندا في الإمارات بعد مطاردة دولية، بحسب تقرير نشر على الموقع الرسمي للإنتربول.

وأفادت التقارير أن "شون ماكجفرن" (38 عاماً)، الذي يشتبه بأنه عضو رفيع المستوى في جماعة "كيناهان" للجريمة المنظمة، قد ألقت شرطة دبي القبض عليه في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد صدور نشرة حمراء من الإنتربول لتسهيل اعتقاله.

وقال الأمين العام للإنتربول "يورغن ستوك": "لقد تم القبض على أحد أكثر الأفراد المطلوبين في أيرلندا بفضل الجهود المشتركة للسلطات الأيرلندية والإمارات العربية المتحدة. وتؤكد مثل هذه الحالات على قيمة التعاون الشرطي الدولي عبر شبكة الإنتربول العالمية، وتؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن لأي هارب أن يعتبر نفسه في مأمن من العدالة".