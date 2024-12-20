سائح يتعرض للإحتيال 5 مرات متتالية في ملهى ليلي بدبي
تعرض السائح الكندي"س ي" لعملية احتيال في الفواتير في ملهى ليلي خمس مرات في خمسة أيام. وبعد قراءة مقالتنا الاستقصائية حول عملية الاحتيال، أراد مشاركة قصته لتحذير الآخرين واتصل بـخليج تايمز . وتمكن من استرداد 7000 درهم وساعد ضحية أخرى على استرداد 4000 درهم.
تتضمن عملية الاحتيال، التي أبلغت عنها صحيفة خليج تايمز لأول مرة، استخدام النساء لملفات تعريف مزيفة على تطبيقات المواعدة مثل Tinder وBumble لجذب الرجال إلى النوادي الليلية الراقية في دبي. بمجرد وصولهن إلى هناك، تطلب النساء مشروبات باهظة الثمن، ويتركن لمواعيدهن دفع الفاتورة. أبلغ الضحايا عن رسوم تتراوح من 3000 درهم إلى 11000 درهم، مع اختفاء المحتالين أو حظر الضحايا على WhatsApp بعد ذلك.
بدأت محنة س.ي. في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، عندما دعته امرأة تدعى "بيزان" إلى ملهى ليلي في منطقة الخليج التجاري. ويتذكر س.ي. "طلبت بيزان عدة مشروبات بينما التزمت أنا بالماء وعصير البرتقال. وعندما وصلت الفاتورة، إلى 7000 درهم. تصرفت بصدمة، وقالت إنها لم تدرك أنها ستكون باهظة الثمن إلى هذا الحد. فصدقتها ودفعت، وشعرت بالالتزام والحرج في الوقت نفسه".
في الرابع من ديسمبر/كانون الأول، ذهب "س .ي" في موعد مع امرأة أخرى تدعى "ياسمين"، التي اقترحت عليه اللقاء في أحد البارات في أبراج الإمارات المالية. حدد "س.ي" الطلبات بمشروب واحد لكل منهما، لكن الفاتورة وصلت رغم ذلك إلى 650 درهماً. وقال: "رفضت أن أدفع أكثر من 70 درهماً ثمن العصير. انزعجت ياسمين، لكنني تمسكت بموقفي".
بحلول السادس من ديسمبر/كانون الأول، قرر "س .ي" اختبار نوايا بيزان بدعوتها إلى موعد ثانٍ، واقترح عليها الخروج إلى الشاطئ. رفضت، وأصرت على اللقاء في بار آخر. وقال : "ظلت تطلب المشروبات مرة أخرى، لذا سألتها بهدوء عن الفاتورة. كانت بالفعل 3000 درهم". وبعد تبادل متوتر، رضخت الإدارة وفرضت عليه 35 درهماً فقط مقابل المياه. وأضاف: "كان من الواضح أنها تعمل مع النادي ولن تدفع حصتها".
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، واجه س. ي. مدير ملهى الخليج التجاري وحصل على استرداد قدره 2500 درهم. وفي 13 ديسمبر، استعاد 4400 درهم أخرى.
في السابع من ديسمبر، التقى "س.ي" بياسمين مرة أخرى. أصرت على زيارة نفس البار "لاستكمال تجربتهما". وعندما رفض ، أخذته إلى بار آخر تحت نفس الإدارة. طلبت المشروبات، بينما رفض. وعندما وصلت الفاتورة إلى 1000 درهم، رفض الدفع وطُلب منه المغادرة.
وفي نفس المساء، التقى س.ي. بامرأة ثالثة تدعى رزان، دعته إلى ملهى ليلي في فندق على شارع الشيخ زايد. وعندما رفض طلب أي شيء أو الموافقة على دفع ثمن موعده، طلبت منه مديرة البار المغادرة. وقال س.ي.: "من الواضح أن النساء يعملن جنباً إلى جنب مع هذه البارات لاستغلال الزبائن. سيحاولن ترهيبك، وإشعارك بأنك ستواجه مشكلة إذا لم تدفع، لكن هذا ليس صحيحاً. لديك كل الحق في رفض الدفع مقابل الطلبات التي لم تقم بها".
وبدافع من تجاربه، شارك س.ي نصائح عملية للآخرين: "ادفع ثمن ما استهلكته. وإذا هددك موظفو البار باستدعاء الشرطة، فاثبت على موقفك ولا تدعهم يخيفونك". كما ساعد س.ي ضحية أخرى على استرداد 4000 درهم بعد قراءة تجربته على موقع Reddit.
ومنذ التقرير الأولي الذي نشرته صحيفة خليج تايمز ، تقدم المزيد من الضحايا ببلاغاتهم. فقد أبلغ أحد الرجال عن تعرضه للاحتيال بمبلغ 5000 درهم، بينما تمكن آخر من تخفيض فاتورته البالغة 5000 درهم إلى 800 درهم. وتمتلئ المنتديات على الإنترنت مثل ريديت بقصص عن أشخاص يروون كيف تم إغرائهم بالدخول إلى النوادي الليلية وتركهم بفواتير باهظة.
وقال أحد المتخصصين في مجال الضيافة والمطلعين على هذه العملية: "من الواضح أن هؤلاء النساء يتعاون مع الأندية، ومن المرجح أنهن يحصلن على عمولة. وقد شوهد هذا التكتيك في أوروبا وآسيا، ويحدث الآن في دبي".