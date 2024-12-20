سائح يتعرض للإحتيال 5 مرات متتالية في ملهى ليلي بدبي

وفي نفس المساء، التقى س.ي. بامرأة ثالثة تدعى رزان، دعته إلى ملهى ليلي في فندق على شارع الشيخ زايد. وعندما رفض طلب أي شيء أو الموافقة على دفع ثمن موعده، طلبت منه مديرة البار المغادرة. وقال س.ي.: "من الواضح أن النساء يعملن جنباً إلى جنب مع هذه البارات لاستغلال الزبائن. سيحاولن ترهيبك، وإشعارك بأنك ستواجه مشكلة إذا لم تدفع، لكن هذا ليس صحيحاً. لديك كل الحق في رفض الدفع مقابل الطلبات التي لم تقم بها".