دبي: محاكمة 3 متهمين باكستانيين بالقتل فروا إلى عمان
حُكم على ثلاثة باكستانيين بالسجن لمدة شهر، يليه الترحيل، بعد فرارهم من الإمارات العربية المتحدة للتهرب من الملاحقة القضائية في قضية قتل في منطقة أم الرمول بدبي. ومن المقرر أن تبدأ أول جلسة محاكمة بتهمة القتل في 8 يناير 2025.
وبحسب سجلات المحكمة، تورط المتهمون في جريمة قتل وقعت في 26 مارس 2024، ضمن اختصاص مركز شرطة الراشدية. وبعد يوم واحد فقط من الجريمة ، غادر الرجال الإمارات العربية المتحدة بشكل غير قانوني متجاوزين نقاط التفتيش الرسمية. واختبأوا في شاحنة يقودها مواطن من مواطنيهم، وعبروا إلى سلطنة عمان دون اكتشافهم.
لكن السلطات العمانية تمكنت لاحقا من تحديد دخولهم غير الشرعي إلى البلاد وربطتهم بقضية القتل في دبي، وتم القبض عليهم وتسليمهم لشرطة دبي في 8 أبريل 2024.
وجهت النيابة العامة في دبي للمتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، تهماً بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021، في شأن دخول وخروج الأجانب بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى تورطهم المزعوم في جريمة القتل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا بالخروج من البلاد بطريقة غير شرعية عبر تجاوز نقاط التفتيش الرسمية.
واعترف الرجال خلال إجراءات المحكمة التي جرت عن بعد عبر رابط فيديو بالتهم المنسوبة إليهم.
وعلى الرغم من صدور حكم عليهم بالسجن ثم الترحيل، فإن قضية القتل لا تزال مستمرة، حيث من المقرر عقد جلسة استماع قادمة لمناقشة تورطهم المزعوم.