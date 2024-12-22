دبي: محاكمة 3 متهمين باكستانيين بالقتل فروا إلى عمان

وبحسب سجلات المحكمة، تورط المتهمون في جريمة قتل وقعت في 26 مارس 2024، ضمن اختصاص مركز شرطة الراشدية. وبعد يوم واحد فقط من الجريمة ، غادر الرجال الإمارات العربية المتحدة بشكل غير قانوني متجاوزين نقاط التفتيش الرسمية. واختبأوا في شاحنة يقودها مواطن من مواطنيهم، وعبروا إلى سلطنة عمان دون اكتشافهم.