دبي: ضحايا "بلو شيب" فريسة الاحتيال للمرة الثانية بـ 3.5 مليون درهم

في الثالث من يوليو/تموز، اجتمعت مجموعة من 15 فرداً في قاعة مؤتمرات بفندق في ديرة بدبي، على أمل الحصول على بصيص من العدالة بعد أن وقعوا ضحية لعملية احتيال استثمارية مدمرة من قِبَل مجموعة "بلو شيب". وكان من بينهم 11 شخصاً خسروا مجتمعين ملايين الدراهم في عملية الاحتيال. وكانت عملية الاحتيال المعقدة التي بلغت قيمتها ملايين عدة من الدراهم قد دمرت مئات المستثمرين في وقت سابق من هذا العام. ولا يزال مالك الشركة، "رافيندرا ناث سوني"، هارباً على الرغم من صدور مذكرة اعتقال بحقه في دبي.