دبي: ضحايا "بلو شيب" فريسة الاحتيال للمرة الثانية بـ 3.5 مليون درهم
[ملاحظة المحرر: شركة Bluechip Computer Systems LLC وشركة Bluechip Real Estate Brokers ليست مرتبطة بمجموعة BlueChip المذكورة في المقال.]
تعرض ضحايا عملية الاحتيال الاستثمارية الشهيرة التي نفذتها مجموعة "بلو شيب" للخداع وسرقة 3.5 مليون درهم في مخطط احتيالي جديد ومعقد قاده أفراد ينتحلون صفة مسؤولين في المحكمة وإنفاذ القانون. وفيما يلي تفاصيل ما حدث:
في الثالث من يوليو/تموز، اجتمعت مجموعة من 15 فرداً في قاعة مؤتمرات بفندق في ديرة بدبي، على أمل الحصول على بصيص من العدالة بعد أن وقعوا ضحية لعملية احتيال استثمارية مدمرة من قِبَل مجموعة "بلو شيب". وكان من بينهم 11 شخصاً خسروا مجتمعين ملايين الدراهم في عملية الاحتيال. وكانت عملية الاحتيال المعقدة التي بلغت قيمتها ملايين عدة من الدراهم قد دمرت مئات المستثمرين في وقت سابق من هذا العام. ولا يزال مالك الشركة، "رافيندرا ناث سوني"، هارباً على الرغم من صدور مذكرة اعتقال بحقه في دبي.
في الساعة السادسة مساء من يوم 3 يوليو/تموز، دخل أربعة رجال قاعة المؤتمرات، وقد قدم كل منهم نفسه بمؤهلات مثيرة للإعجاب. وقد قدم الزعيم، الذي ادعى أنه من الإنتربول، زملاءه: نائب، وممثل عن إدارة التحقيقات الجنائية، وعضو في محاكم دبي. وقد أظهر الجميع شاراتهم، مما يعكس سلطتهم أثناء حديثهم. وبالنسبة لـ"بريتي راكيش فيليبس"، إحدى الضحايا التي خسرت 39 مليون درهم لصالح شركة مرتبطة ببلوتشيب، فقد بدا اللقاء مشروعا. وقالت: "لقد تصرفوا بسلطة".
"وتذكر "في كيه"، أحد الحاضرين الذي جاء من العين، أن "الضابط الرئيسي أمر الجميع بإغلاق هواتفهم، قائلاً إن هذا هو بروتوكول الإنتربول المعتاد"، وأضاف زوج بريتي، راكيش، "حتى أنهم أشاروا إلى سيارتي دورية متوقفتين بالخارج، زاعمين أنهما متمركزتان هناك خصيصًا لهذا الاجتماع".
بالنسبة للضحايا، بدا هذا الاجتماع بمثابة فرصتهم الأخيرة لتحقيق العدالة. ومع ذلك، سرعان ما تحول ما اعتقدوا أنه فرصة للتعافي إلى عملية احتيال مدبرة بعناية. زعم المسؤولون المزعومون أنهم حددوا أصولاً بقيمة 70 مليون درهم مرتبطة بشركة بلو شيب ووعدوا بتصفيتها بموجب أوامر المحكمة لسداد المستثمرين.
ولضمان التواصل المبسط، تم إنشاء مجموعة على تطبيق واتساب لإبقاء الأعضاء على اطلاع دائم بتقدم القضية. وأصبحت المجموعة القناة الأساسية لمشاركة التحديثات والتعليمات.
كانت التعليمات واضحة: كان على الضحايا أن يوقعوا على توكيل رسمي يخول بريتي تمثيلهم في إجراءات المحكمة. وكجزء من الترتيب، تم توجيه جميع الأموال من خلال حساب بريتي. وتم تعيين امرأة ذات خلفية مالية لتتبع النفقات والمساهمات الواردة، والحفاظ على سجلات مفصلة من أجل الشفافية.
وزعم المسؤولون أن حكم المحكمة سيصدر في غضون 21 يوماً. ومع بدء بناء الثقة، طُلب من المجموعة دفع خمسة في المائة من مطالبها كـ "رسوم معالجة المحكمة الإلزامية ونفقات قانونية أخرى" للمضي قدماً في التصفية. ولطمأنة المجموعة، قدم الضابط الرئيسي إيصالًا يُزعم أنه صادر عن محاكم دبي، يؤكد أن الرسوم قد تم دفعها بالفعل نيابة عنهم من قبل محامٍ مُكلف بالقضية. ثم صدرت تعليمات للضحايا بسداد المحامي عن طريق التحويل المصرفي. في اليوم التالي، حولت بريتي ما يقرب من 198000 درهم إلى الحساب المصرفي المحدد. وقالت إن 33000 درهم تم تسليمها نقداً.
وفي الأيام التي تلت ذلك، تلقت المجموعة ما بدا وكأنه إخطارات رسمية من المحكمة تؤكد مصادرة الأصول ووعدت بدفع تعويضات. وبعد أربعة أيام تبددت أي شكوك متبقية عندما تلقى الضحايا إخطاراً يفيد بصدور حكم من المحكمة: مصادرة أصول بقيمة 70 مليون درهم، وتوزيع العائدات عليهم. وتتذكر بريتي: "كنا سعداء للغاية".
وبعد ذلك نُصحت بزيارة محاكم دبي لتوقيع وثيقة إلكترونية للإقرار بأمر الدفع. وتتذكر بريتي: "كان الضابط الرئيسي هناك بالفعل. أخذنا إلى مقهى ملحق بمبنى المحكمة حيث قابلتنا امرأة وأخذت توقيعاتنا".
ولكن سرعان ما بدأت العملية في التوسع. ومع انتشار الخبر عبر مجموعة واتساب، انضم المزيد من ضحايا بلو شيب، راغبين في المطالبة بحقوقهم واستعادة خسائرهم. وفي غضون أسابيع، نمت المجموعة الأصلية المكونة من 12 شخصًا بشكل كبير. وقيل للضحايا إنه يمكنهم أيضًا المطالبة بفائدة على استثماراتهم، ولكن للقيام بذلك، سيحتاجون إلى دفع 7.5٪ إضافية من استثمارهم الأولي.
وعلى أمل استعادة أموالهم، امتثل كثيرون لهذا العرض. واعترف أحد الضحايا، ويدعى س.م.: "بدا الأمر وكأنه صفقة جيدة، لكن الجشع تغلب على الحذر".
ومع انضمام المزيد من الضحايا إلى المجموعة، جمعوا مبالغ كبيرة، حيث ساهم بعضهم بمئات الآلاف من الدراهم. فقد حول بنك BAK مبلغ 251,590 درهمًا إماراتياً، بينما ساهم بنك BC وبنك BO بأكثر من 230,000 درهم لكل منهما. ودفع بنك GC مبلغ 128,245 درهمًا إماراتياً، وسلم بنك SP مبلغ 73,973 درهمًا إماراتيًا. كما ساهم العديد من الآخرين بمبالغ متفاوتة. ونظرًا لحد التحويل اليومي لحساب بريتي البالغ 99,000 درهم إماراتي، فقد تم التعامل مع جزء كبير من هذه المعاملات نقدًا.
وفي غضون أسابيع قليلة، وصل إجمالي المبلغ الذي تم جمعه إلى 3.5 مليون درهم. وكشف جدول إكسل الذي تم إرساله إلى صحيفة خليج تايمز أن ما يقرب من 40 فردًا ساهموا في الصندوق، ليصل الإجمالي إلى 3.5 مليون درهم.
ولكن مع استمرار المطالبات، بدأت الشكوك تطفو على السطح. فقد طُلِب دفع مبالغ إضافية مقابل نسخ مصورة من المستندات، والأوراق المفقودة، و"النفقات غير المتوقعة".
ثم طُلب من الضحايا التحقق من صحة وثائقهم الأصلية للمضي قدمًا في عملية الصرف. يتذكر راكيش أنه طُلب منه إنشاء نسخ مصورة لكل مجموعة من المطالبات. قال: "لقد أنفقنا 2200 درهم فقط على النسخ المصورة". "أتذكر أنني حملت أكياسًا من الأوراق وسلمتها إلى نائب الضابط الرئيسي".
ولتسريع العملية، طُلب من الضحايا تقديم مبلغ إضافي قدره 210 آلاف درهم بسبب عدم وجود مستندات أصلية. وقالت بريتي إنها ومدعين آخرين جمعوا المبلغ وسلموه إلى الضابط بعد أن رفض المستثمرون الآخرون المساهمة بشكل أكبر. ووعد الضابط بأن يتم الصرف في غضون 48 ساعة.
وفي وقت لاحق، تلقت بريتي رسالة إلكترونية من محاكم دبي تؤكد التقدم المحرز، لكن عملية الاسترداد لم تتم قط. وبدلاً من ذلك، أرجأ الضباط مراراً وتكراراً عملية الصرف، مشيرين إلى المتطلبات الإجرائية و"فترة التهدئة" الإلزامية. وطالبوا برسالة "عدم المسؤولية" وأصروا على أن تغلق بريتي أي حسابات مصرفية مشتركة، زاعمين أن هذا شرط ضروري من متطلبات المحكمة.
وفي محاولة يائسة للامتثال، أغلقت بريتي وزوجها حسابًا مصرفيًا مشتركًا كانا يحتفظان به لمدة 20 عامًا، على الرغم من أن العملية استغرقت وقتًا أطول من المتوقع. وخلال هذا الوقت، طُلب من بريتي دفع مبلغ إضافي قدره 100 ألف درهم لتغطية النفقات غير المتوقعة. وقالت: "لم يكن لدي خيار آخر. لقد رهنت مجوهراتي وحتى سلسلة ذهبية من تمثال هانومان تعود لزوجي لترتيب الأموال".
وفي الوقت نفسه، تم إنشاء مجموعة ثانية على تطبيق واتساب، مع وعود بدفعة ثانية من المدفوعات - وهي أصول أخرى بقيمة 230 مليون درهم إماراتي من شركة بلو شيب تم تحديدها من قبل السلطات. وقد أشعل هذا التطور الجديد الآمال بين الضحايا، مما أجبر العديد منهم على البقاء ملتزمين بهذه العملية.
وبحلول نهاية سبتمبر/أيلول، كانت بريتي قد حولت كل الأموال التي جمعتها من الضحايا، بل ودفعت من حسابها الخاص، بما في ذلك شيك على بياض بقيمة 3.5 مليون درهم، كما طلب الضباط. وبدأت الشكوك تتزايد مع إدخال الضباط المزيد من العقبات الإجرائية. وتم تأجيل المواعيد النهائية مراراً وتكراراً، وصدرت مطالبات جديدة بأموال تحت ستار "متطلبات المحكمة الإضافية".
ولكن مع مرور المواعيد النهائية ومطالبة الضحايا بمزيد من المدفوعات تحت ستار "المتطلبات الإضافية"، عقد الضحايا في 20 أكتوبر/تشرين الأول استفتاءً لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيواصلون العملية أم سينسحبون منها. وصوت ثمانية عشر منهم لصالح الاستمرار، بينما اختار واحد فقط الانسحاب.
بدأت المجموعة في كشف الحقيقة: لم تكن هناك أصول مصادرة، ولا أوامر قضائية، ولا ضباط من الإنتربول. كانت العملية برمتها عبارة عن عملية احتيال متقنة. كانت عناوين البريد الإلكتروني والإيصالات والمستندات الإجرائية المعروضة على الضحايا كلها مزيفة.
انهارت عملية الاحتيال عندما هدد أحد الضحايا، وهو أحد موظفي إحدى شركات الطيران، باتخاذ إجراء قانوني بعد دفع أكثر من 165 ألف درهم. وكشف تحقيق للشرطة أن المسؤولين المزعومين لم يكونوا أكثر من محتالين، وأن بريتي، التي كانت تعمل كوسيط، أصبحت الآن تحت التدقيق أيضًا.
ورغم أن بريتي تؤكد أنها كانت ضحية أخرى، فإن بعض الأفراد الذين وثقوا بها اتهموها بالتواطؤ في الاحتيال. وتساءلت س م التي ساهمت بمبلغ 56 ألف درهم وانتقلت منذ ذلك الحين إلى عمان: "كانت هي التي جمعت الأموال. كيف لها ألا تعرف؟".
وقال في كيه، الذي دفع أكثر من 350 ألف درهم وحضر اجتماع الفندق، إنه تقدم بشكوى إلى الشرطة. وأضاف: "لقد تعرضنا جميعًا للخداع. إنه أمر مدمر".
وقال عمر عوضي من مكتب محمد الهاشمي للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يمثل بريتي، إن موكلته ضحية لجريمة منظمة معقدة. وحتى الآن، تم القبض على الضابط الرئيسي ونائبه. وقال لصحيفة الخليج تايمز يوم الأربعاء: "تم احتجاز المشتبه بهم، والتحقيق جارٍ". وأضاف: "لدينا ثقة كاملة في النظام القضائي في الإمارات العربية المتحدة، ونحن على ثقة من أن النيابة العامة ستتخذ قرارًا قريبًا ضد المشتبه بهم".
وزعم الدكتور بولاك بونيت من أبو ظبي، الذي خسر 312 ألف درهم لصالح شركة بلو شيب، أنه دفع 56288 درهمًا إماراتيًا لبريتي بعد أن قدمت له خطة مفصلة لاسترداد أمواله. وقال: "قدمتنا إلى رجل يدعي أنه ضابط في الإنتربول. لقد تحدثت إلينا بثقة كبيرة لدرجة أننا اعتقدنا أنها تقدم لنا فرصة نادرة لاستعادة أموالنا. ولكن بعد فوات الأوان، تبين لنا أنها كانت فخًا".
وقالت براميلا، وهي مستثمرة أخرى خسرت 410 آلاف درهم، إنها سلمت 68114 درهماً لبريتي. وأضافت: "لقد جعلت الأمر يبدو وكأنها تقدم لنا خدمة. ولم نشك في أي شيء".
وقد اجتذبت شركة بلو شيب، التي تتخذ من مبنى الجوهرة في بر دبي مقراً لها، العملاء بوعود بعائدات شهرية بنسبة ثلاثة في المائة على استثمار لا يقل عن عشرة آلاف دولار أميركي لمدة ثمانية عشر شهراً. وقد تعززت مصداقيتها بفضل تأييد الممثل الهندي سونو سود لها، وهو ما يقول العديد من الضحايا إنه منحهم شعوراً زائفاً بالأمان.
لكن عملية الاحتيال بدأت تتكشف في شهر مارس/آذار عندما توقفت عمليات الدفع، ما ترك المستثمرين مع شيكات مرتجعة وعدم وجود أي كلمة من الشركة.
ويعتقد أن إجمالي الخسائر التي تكبدتها شركة BlueChip تجاوزت 100 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في السنوات الأخيرة.
التسلسل الزمني للأحداث
مارس 2024: أغلقت مجموعة بلو شيب، التي تعمل انطلاقًا من مبنى الجوهرة في بر دبي، أبوابها. واختفى المؤسس والرئيس التنفيذي رافيندر ناث سوني، تاركًا مئات المستثمرين عالقين.
8 مايو: كشفت صحيفة خليج تايمز عن الدور المزدوج الذي لعبه سونى كمدير في شركة Acme Management Consultancy، التي كانت تعمل من نفس مقر شركة BlueChip. ومن بين الضحايا بريتي راكيش فيليبس المقيمة في دبي، والتي خسرت أكثر من 39 مليون درهم.
27 مايو: أمرت محاكم دبي شركة سوني بدفع مبلغ 10.05 مليون درهم إلى مقدم طلب تنفيذ شيك أو إيداعه في خزانة المحكمة خلال سبعة أيام، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية في حالة عدم الامتثال.
12 يونيو: صدرت مذكرة اعتقال بحق سونى.
13 يوليو: التقى ما يقرب من اثني عشر مستثمراً في فندق ديرة مع رجال متنكرين في هيئة مسؤولين رفيعي المستوى من إدارات مختلفة.
4 يوليو: قام الضحايا بدفع أول دفعة من مستحقاتهم للمسؤولين الوهميين، الذين وعدوا بإصدار حكم قضائي خلال 21 يومًا.