دبي: ضبط شبكتين دوليتين لغسيل الأموال بقيمة 641 مليون درهم

وقد تم تحديد هوية المتهمين وهم هنديان وبريطاني، وهم من دبروا المخطط الذي تضمن عائدات من أنشطة غير قانونية مثل الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرب الضريبي في المملكة المتحدة. وقد أدت العملية المخططة بدقة إلى اعتقال المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسيل الأموال.