دبي: ضبط برازيلي مطلوب دولياً للاحتيال والتلاعب بنتائج مباريات كرة القدم

وأشار العقيد طارق هلال السويدي، مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إلى أن القبض على المتهم المطلوب دولياً يأتي في إطار حرص الهيئة على مد جسور التعاون والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون حول العالم.