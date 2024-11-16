دبي: ضبط برازيلي مطلوب دولياً للاحتيال والتلاعب بنتائج مباريات كرة القدم
ألقت شرطة دبي القبض على البرازيلي "ويليام بيريرا روجاتو"، الموجود على قوائم الإنتربول الأحمر، لتورطه في عمليات احتيال في بلاده، بحسب ما ذكرته الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقام روجاتو بالتلاعب بنتائج مباريات كرة القدم واستغلالها لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال الرهانات التي قام بها على مواقع المراهنات الرياضية العالمية.
وأكدت شرطة دبي أن إلقاء القبض على روجاتو (34 عاماً) جاء بعد وصوله إلى الدولة في زيارة قادمة من إحدى الدول الأوروبية.
وأشار العقيد طارق هلال السويدي، مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إلى أن القبض على المتهم المطلوب دولياً يأتي في إطار حرص الهيئة على مد جسور التعاون والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون حول العالم.
وتسعى الهيئة أيضاً إلى مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بكافة أشكالها، وذلك في إطار بناء منظومة أمنية عالمية قوية، ترتكز على مكافحة الجريمة وتبادل الخبرات الأمنية الناجحة بما يعزز الأمن والأمان في المجتمعات.