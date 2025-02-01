دبي: سرقة مسلحة تقود باكستاني للسجن والغرامة والإبعاد
تعرض أحد الضحايا لسرقة تحت تهديد السلاح الأبيض في منطقة المرقبات بدبي، ما أدى إلى سرقة 7 صناديق تحتوي على 100 هاتف محمول بقيمة 296.300 درهم، و62 ساعة بقيمة 10 آلاف درهم.
وكشفت وثائق من محكمة الجنايات في دبي أن الجريمة وقعت بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2024.
وقام المتهم، وهو رجل باكستاني يبلغ من العمر 28 عاماً، برفقة شركاء آخرين ما زالوا طلقاء، باستدراج ضحيتين إلى مكان ما وسرقتهما تحت تهديد السكين.
وكانت المسروقات تابعة لشركة تجارة الإلكترونيات، وشملت هواتف محمولة من نوع سامسونج وأيفون عالية الجودة، بالإضافة إلى ساعات فاخرة.
بالإضافة إلى أغراض الشركة، وقام المتهم أيضا بسرقة متعلقات شخصية من الضحيتين.
وعلمت المحكمة أن المتهم وشركاءه استخدموا سكينا لتهديد المجني عليهما وسرقة المضبوطات بالقوة قبل أن يلوذوا بالفرار من مكان الحادث.
وبعد تقديم بلاغ إلى شرطة دبي، تم تعقب أحد المتهمين وإلقاء القبض عليه.
وجهت له النيابة العامة في دبي تهمة السرقة المسلحة، وهو ما أنكره أمام المحكمة.
لكن المحكمة قضت بإدانته وحكمت عليه بالسجن لمدة عام وتغريمه 323740 درهما، وسيتم ترحيله بعد قضاء مدة عقوبته.