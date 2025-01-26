دبي: السجن 6 أشهر والإبعاد لألمانية اعتدت على ضابطة شرطة

وفي دفاعها، أنكرت المتهمة التهم، مدعية أنها لم تفعل ذلك إلا رداً على صفعة وجهتها لها الضابطة أولاً. كما قدمت تقريراً طبياً يشير إلى وجود مشاكل نفسية. إلا أن المحكمة لم تجد أي دليل يدعم ادعائها بتعرضها للصفع، كما لم تجد أي مؤشر على عدم القدرة العقلية التي من شأنها أن تعفيها من المسؤولية عن أفعالها.