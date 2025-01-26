دبي: السجن 6 أشهر والإبعاد لألمانية اعتدت على ضابطة شرطة
حُكم على سيدة ألمانية بالسجن ستة أشهر والترحيل بعد إدانتها بالاعتداء على ضابطة شرطة في دبي وإساءتها لفظياً.
ووقعت الحادثة في 15 أبريل 2024، في مكتب التحقيقات الجنائية بمركز شرطة بر دبي، حيث ذهبت المرأة البالغة من العمر 43 عاماً للإبلاغ عن سرقة.
وأثناء تعاملها مع الضابطة، وهي ملازم ثان، أصيبت المرأة بالانزعاج وبدأت في استخدام لغة غير لائقة. وعندما طلبت منها الضابطة التوقف، تصاعد الموقف بسرعة. واعتدت المتهم عليها جسدياً بالصفع واللكم والركل، مما أسفر عن إصابات ظاهرة، كما أكد تقرير طبي.
وشهد ضابط آخر كان حاضرا أثناء الحادث بأن المشاجرة بدأت عندما دخلت سيدة الغرفة للاستفسار عن تقرير سابق قدمته، مما أثار استفزاز المتهم، الذي بدأ بعد ذلك في توجيه الإهانات للضابطة.
وشهد الشاهد قائلاً: "لقد انزعجت المتهمة... وبدأت في توجيه الإهانات غير اللائقة، وعند هذه النقطة طلبت منها زميلتي التوقف".
وأضاف الضابط أن "المرأة لم تستخدم لغة مسيئة ضد زميلتي فحسب، بل هاجمتها جسدياً دون استفزاز".
وفي دفاعها، أنكرت المتهمة التهم، مدعية أنها لم تفعل ذلك إلا رداً على صفعة وجهتها لها الضابطة أولاً. كما قدمت تقريراً طبياً يشير إلى وجود مشاكل نفسية. إلا أن المحكمة لم تجد أي دليل يدعم ادعائها بتعرضها للصفع، كما لم تجد أي مؤشر على عدم القدرة العقلية التي من شأنها أن تعفيها من المسؤولية عن أفعالها.
وقضت المحكمة في النهاية بأن سلوك المتهمة ينتهك القانون الإماراتي بإهانة موظف عام والاعتداء عليه أثناء قيامه بواجبه. ورغم أن المحكمة أقرت بالحالة النفسية للمتهمة، إلا أنها خلصت إلى أنها لا تفي بمعايير تخفيف المسؤولية.