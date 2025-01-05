دبي: السجن 3 أشهر والإبعاد لرجل تسبب بإعاقة لزوجته
حُكم على رجل في دبي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، يليها الترحيل، لاعتدائه على زوجته أثناء شجار، مما أدى إلى إصابتها بكسر في الذراع وإعاقة دائمة بنسبة ثلاثة في المائة.
وقعت الحادثة في الأول من يوليو 2023، أثناء قيادة الزوجين الآسيويين سيارتهما على طريق الشيخ زايد، وكشفت سجلات المحكمة عن تصاعد شجار داخل السيارة، ما دفع الزوج إلى الإمساك بذراع زوجته اليسرى ولفها ودفعها بقوة خلفها، ما تسبب في كسر في عظم مشط اليد الرابع.
وبعد الاعتداء تمكنت المرأة من مغادرة المركبة لتلقي العلاج في مستشفى راشد، حيث أجريت لها عملية جراحية تضمنت إدخال صفيحة معدنية ومسامير لإصلاح الإصابة، إلا أنه ورغم العملية الجراحية أسفرت الإصابة عن إعاقة دائمة تقدر بنسبة 3%.
وكانت الضحية قد تقدمت ببلاغ إلى شرطة بر دبي بتاريخ 5 يوليو 2023، موضحة كيف اعتدى زوجها عليها، وكيف ثار غضباً أثناء مشاجرتهما، وأمسك بذراعها ولفها ودفعها بقوة خلفها.
وقد أيدت الفحوصات الشرعية التي أجريت في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني ادعاءاتها، وأكدت أن إصاباتها تتسق مع الاعتداء الذي وصفته.
وخلال استجواب الشرطة، اعترف الزوج بالاعتداء، معترفًا بأن أفعاله تسببت في الإصابة الدائمة. ومع ذلك، نفى التهم عند مثوله أمام المحكمة عبر مؤتمر فيديو.
وقد طعن محاميه في اعترافه، بحجة أن اعترافه غير موثوق به بسبب الحواجز اللغوية وغياب المترجم أثناء الاستجواب الأولي. كما أثار المحامي مخاوف بشأن التناقضات بين الأدلة اللفظية والجنائية.
ورفضت محكمة الجنايات في دبي هذه الحجج، مؤكدة مصداقية الأدلة المقدمة، وحكم القضاة بأن تصرفات الزوج تشكل عاهة مستديمة بموجب المادة 389 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن الجرائم والعقوبات.
ومع ذلك، مارست المحكمة قدرا من التساهل بموجب حكم ذي صلة، وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ثم الترحيل.
وقد استأنف المتهم الحكم، وتم تحديد أول جلسة للمحاكمة بمحكمة الاستئناف في 13 يناير/كانون الثاني 2025.