دبي: السجن 3 أشهر والإبعاد لرجل تسبب بإعاقة لزوجته

وقعت الحادثة في الأول من يوليو 2023، أثناء قيادة الزوجين الآسيويين سيارتهما على طريق الشيخ زايد، وكشفت سجلات المحكمة عن تصاعد شجار داخل السيارة، ما دفع الزوج إلى الإمساك بذراع زوجته اليسرى ولفها ودفعها بقوة خلفها، ما تسبب في كسر في عظم مشط اليد الرابع.