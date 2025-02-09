دبي: السجن والغرامة لـ 3 صينيين سرقوا مجوهرات بقيمة 600 ألف درهم

وباستخدام هذه الأدوات، تمكن المتهم من اقتحام خزنة معدنية وسرق مجموعة من المجوهرات، شملت قلادة ذهبية من ماركة بولغاري بقيمة 285 ألف درهم، وقلادتين من ماركة فان كليف بقيمة 80 ألف درهم و70 ألف درهم، وثلاثة خواتم ذهبية من ماركة كارتييه بقيمة 8 آلاف درهم، و4 آلاف درهم، و5 آلاف درهم على التوالي، وقلادة ذهبية من ماركة تيفاني بقيمة 55 ألف درهم، وقلادة ذهبية من ماركة جينيفر ماير بقيمة 8 آلاف درهم، وقلادة مطلية بالذهب من ماركة ديور بقيمة 8 آلاف درهم، وسوار مطلي بالذهب من ماركة هيرميس بقيمة 5 آلاف درهم.