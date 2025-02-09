دبي: السجن والغرامة لـ 3 صينيين سرقوا مجوهرات بقيمة 600 ألف درهم
قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن رجلين وامرأة ستة أشهر وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها 528 ألف درهم، بعد إدانتهم بسرقة مجوهرات بقيمة 600 ألف درهم.
وبحسب السجلات، فإن السرقة حدثت في 19 أبريل 2024، في فيلا بمنطقة البراري في دبي.
وأبلغت الضحية، المقيمة في الفيلا، عن السرقة بعد اكتشاف المجوهرات المفقودة في وقت مبكر من صباح يوم 20 أبريل 2024. وحددت لاحقًا العناصر المستردة على أنها ممتلكاتها المسروقة.
وتشير السجلات إلى أن المتهم الأول دخل الفيلا ليلاً، مسلحًا بمفكين ومخل.
وباستخدام هذه الأدوات، تمكن المتهم من اقتحام خزنة معدنية وسرق مجموعة من المجوهرات، شملت قلادة ذهبية من ماركة بولغاري بقيمة 285 ألف درهم، وقلادتين من ماركة فان كليف بقيمة 80 ألف درهم و70 ألف درهم، وثلاثة خواتم ذهبية من ماركة كارتييه بقيمة 8 آلاف درهم، و4 آلاف درهم، و5 آلاف درهم على التوالي، وقلادة ذهبية من ماركة تيفاني بقيمة 55 ألف درهم، وقلادة ذهبية من ماركة جينيفر ماير بقيمة 8 آلاف درهم، وقلادة مطلية بالذهب من ماركة ديور بقيمة 8 آلاف درهم، وسوار مطلي بالذهب من ماركة هيرميس بقيمة 5 آلاف درهم.
وبعد ارتكابه جريمة السرقة، اتصل الرجل بالمتهم الثاني وأبلغه بأنه حصل على مجوهرات ثمينة.
ووافق المتهم الثاني على شراء المسروقات وقام بعد ذلك بإشراك زوجته - المتهم الثالث - التي سافرت إلى دبي للمساعدة في تهريب المسروقات خارج البلاد.
وأخفت المتهمة بعض المجوهرات في أمتعتها بينما كانت ترتدي قطعاً أخرى في محاولة لتجنب اكتشاف أمرها، لكن خطتها أحبطت عندما اعترضت سلطات مطار أبوظبي الدولي الزوجين أثناء محاولتهما مغادرة البلاد.
وبتفتيش متعلقاتهم عثر على المجوهرات المسروقة، فيما أسفرت تحريات الشرطة عن القبض على المتهم الأول، وبتفتيش مسكنه عثر على الأدوات المستخدمة في السرقة.
وبالتحقيق معه اعترف المتهم الأول بارتكابه جريمة السرقة وقدم تفاصيل عن كيفية اقتحامه للفيلا وسرقة الخزنة ثم كسرها لاستعادة المقتنيات الثمينة.
كما اعترف المتهم الثاني بشراء المجوهرات المسروقة ومحاولة تهريبها خارج البلاد، كما اعترفت زوجته بعلمها بالجريمة ومساعدتها في نقل المسروقات.
لكن خلال إجراءات المحكمة، غير المتهمون الثلاثة اعترافاتهم، وأدينوا جميعاً، وهم من الصين، وسيتم ترحيلهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
وفي حالة عدم سداد الغرامة، سيتوجب عليهم قضاء يوم واحد في السجن عن كل 100 درهم.