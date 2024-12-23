دبي: السجن لـ 4 باكستانيين بتهمة الخطف وسرقة مليون درهم

وأوقف المتهمون الضحيتين بالقرب من منطقة المنخول، حيث انتحل اثنان من الجناة صفة ضباط شرطة وأجبرا الضحيتين على الصعود إلى سيارتين منفصلتين.

وتم نقلهما إلى منطقة النهدة، حيث سرق أفراد العصابة مبلغ مليون درهم، وهاتفين محمولين، ومحفظتين من الضحيتين، قبل أن يطلقوا سراحهما.