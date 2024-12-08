دبي: السجن المؤبد و500 ألف درهم غرامة زوجين بتهمة تهريب المخدرات

وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن الزوجين كانا على علم بشحنات مخدرات سابقة في شهري أغسطس ونوفمبر من العام السابق، مما يزيد من ارتباطهما بالجريمة. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم اتصالات رقمية كدليل، وهو ما قالت المحكمة إنه يؤكد نيتهم في تهريب المخدرات.