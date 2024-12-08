دبي: السجن المؤبد و500 ألف درهم غرامة زوجين بتهمة تهريب المخدرات
حكم على زوجين بالسجن مدى الحياة وغرامة قدرها 500 ألف درهم لكل منهما لمحاولتهما تهريب 4.2 كيلوجرام من الماريجوانا إلى الإمارات العربية المتحدة.
وتم القبض على الزوجين، امرأة غامبية تبلغ من العمر 27 عاماً ورجل نيجيري يبلغ من العمر 35 عاماً، في مطار دبي الدولي في 2 يناير 2024، بعد تفتيش جمركي روتيني.
وبدأت الواقعة عندما لاحظ موظفو الجمارك كثافة غير عادية في أمتعة المرأة. وبعد الفحص الدقيق، اكتشف المسؤولون 4290.86 جرامًا من الماريجوانا مخبأة داخل عدة فلاتر للسيارات. وتم احتجاز المشتبه به على الفور للاستجواب.
وكشفت التحقيقات أن كمية الماريجوانا كانت مخصصة للرجل النيجيري الذي تم القبض عليه في منطقة نايف بدبي أثناء محاولته استلام الطرود من إحدى خدمات الشحن.
وخلال المحاكمة، نظرت المحكمة في أدلة بما في ذلك تقارير الطب الشرعي، والاتصالات الرقمية التي تربط المشتبه به النيجيري بالشحنة، وشهادات شهود من مسؤولي الجمارك.
في البداية، أنكر المشتبه فيهما معرفتهما بالمخدرات. ومع ذلك، وعلى الرغم من ادعائهما بالجهل بمحتويات الشحنة، رفضت المحكمة دفاعهما. ووجدت المحكمة أن حجتهما غير معقولة، خاصة وأن كلا الشخصين كانا يتعاطيان الكوكايين، الأمر الذي أبطل حجتهما بعدم المعرفة أو عدم الموافقة.
وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن الزوجين كانا على علم بشحنات مخدرات سابقة في شهري أغسطس ونوفمبر من العام السابق، مما يزيد من ارتباطهما بالجريمة. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم اتصالات رقمية كدليل، وهو ما قالت المحكمة إنه يؤكد نيتهم في تهريب المخدرات.
وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري، أدانت محكمة الجنايات في دبي المتهمين بتهمة تهريب المخدرات، وحكمت عليهما بالسجن المؤبد ثم الإبعاد.
وبالإضافة إلى أحكام السجن، تم تغريم كل منهم 500 ألف درهم، وفي حالة عدم قدرتهم على دفع الغرامة، سيقضون يومًا إضافيًا في السجن عن كل 100 درهم من إجمالي مبلغ الغرامة.
كما أمرت بإتلاف المخدرات المصادرة.