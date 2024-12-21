دبي: السجن المؤبد لمتهمين بتهريب 71 كيلوجراماً من المخدرات

حكم على رجلين بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهما بتهريب كمية كبيرة من المواد الخاضعة للرقابة إلى دبي.

وتعود أحداث القضية إلى 29 مارس/آذار من العام الجاري، عندما اعترض مسؤولو الجمارك في مطار دبي شحنة مشبوهة قادمة من الهند.

وقد تم رصد الشحنة المكونة من أربعة صناديق من قبل مفتش جمركي كبير أثناء عمليات التفتيش الروتينية.

وبعد إجراء البروتوكولات المتبعة، خضعت العبوات لفحص بالأشعة السينية، وبمزيد من التفتيش اليدوي، وجد أنها تحتوي على 148,380 كبسولة من مادة"نيرفيجسيك" Nervigesic، بإجمالي وزن 71.52 كيلوغرام من مادة "بريجابالين"، وهي مادة مؤثرة عقليًا ينظمها قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم الإبلاغ عن ذلك إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي.

وأثناء الاستجواب، قال ممثل شركة الشحن، وهو مواطن هندي، إنه جاء لتخليص الشحنة بناءً على تعليمات أحد المتهمين، وهو مواطن هندي أيضًا.