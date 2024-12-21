دبي: السجن المؤبد لمتهمين بتهريب 71 كيلوجراماً من المخدرات
حكم على رجلين بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهما بتهريب كمية كبيرة من المواد الخاضعة للرقابة إلى دبي.
وتعود أحداث القضية إلى 29 مارس/آذار من العام الجاري، عندما اعترض مسؤولو الجمارك في مطار دبي شحنة مشبوهة قادمة من الهند.
وقد تم رصد الشحنة المكونة من أربعة صناديق من قبل مفتش جمركي كبير أثناء عمليات التفتيش الروتينية.
وبعد إجراء البروتوكولات المتبعة، خضعت العبوات لفحص بالأشعة السينية، وبمزيد من التفتيش اليدوي، وجد أنها تحتوي على 148,380 كبسولة من مادة"نيرفيجسيك" Nervigesic، بإجمالي وزن 71.52 كيلوغرام من مادة "بريجابالين"، وهي مادة مؤثرة عقليًا ينظمها قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم الإبلاغ عن ذلك إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي.
وأثناء الاستجواب، قال ممثل شركة الشحن، وهو مواطن هندي، إنه جاء لتخليص الشحنة بناءً على تعليمات أحد المتهمين، وهو مواطن هندي أيضًا.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الهندي قام بالتنسيق مع مواطن باكستاني، الذي طلب الشحنة من الخارج.
وبعد استدعائه للتحقيق، اعترف المتهم الباكستاني بدوره في العملية.
وكشفت اتصالات جرت بينهما عن مناقشات حول الشحنة والموافقة المزمعة على السماح بها.
وفي المحكمة، وجهت للمتهمين تهمة تهريب وحيازة مادة خاضعة للرقابة بقصد التوزيع.
وقد أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم.
وتبين أن الممثل الذي تم اعتقاله في البداية لتخليصه الشحنة، تصرف بحسن نية ولم يكن على علم بالمحتويات الحقيقية للشحنة.
وبعد ذلك برأته المحكمة.
ومع ذلك، قضت المحكمة بوجود أدلة كافية لإدانة المتهمين الآخرين.
وحكم على كل منهم بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، والإبعاد عن البلاد بعد قضاء مدة عقوبتهم.
كما فرضت المحكمة حظرا لمدة عامين على تحويل أو إيداع الأموال من قبل أي من الأفراد المدانين دون موافقة مسبقة من البنك المركزي الإماراتي ووزارة الداخلية.
وقد تم استئناف الحكم، ومن المقرر أن تعقد أول جلسة استماع في محكمة استئناف دبي في 15 يناير/كانون الثاني المقبل.