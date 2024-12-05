دبي: السجن المؤبد لبنغالي بتهمة الاتجار بالمخدرات
قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن المؤبد لبنغالي يبلغ من العمر 35 عاماً بتهمة الاتجار بالمخدرات بعد أن عثر بحوزته على كمية من الحشيش وكان يحاول بيعها بالتنسيق مع شريك له.
وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة أم القيوين من إلقاء القبض على شخص في منطقة النهدة بدبي، بعد عملية مداهمة دقيقة ومخطط لها.
وبدأت القضية في أغسطس/آب 2023 عندما ألقت السلطات القبض على رجل أردني يبلغ من العمر 30 عاماً، والذي ثبت تعاطيه للمخدرات واعترف بالحصول على القنب من صهره، وهو رجل سوداني يبلغ من العمر 33 عامًا.
وألقي القبض على المتهم السوداني في سبتمبر/أيلول 2023 في دبي، بالقرب من فستيفال سيتي، بعد رصده في منطقة وقوف السيارات، وقاد السلطات إلى شقته في مدينة دبي الرياضية، حيث تم العثور على المخدرات.
واعترف المتهم بأنه حصل على المواد المخدرة من المتهم البنغالي الذي تبين لاحقاً أنه المورد الرئيسي، فيما اعترف المتهم السوداني بشراء مادة الحشيش من المتهم البنغالي مرات عدة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 300 و500 درهم في كل معاملة.
وبناء على هذه المعلومات، حصلت السلطات على مذكرة اعتقال بحق الرجل البنجلاديشي، وتم إعداد عملية مداهمة في منطقة النهضة 1، بالقرب من سوبر ماركت جولد لوك، بالتعاون مع الرجل السوداني، الذي وافق على ترتيب عملية شراء أخرى للمخدرات.
وخلال العملية، حاول الرجل البنغلاديشي الفرار سيراً على الأقدام، لكن رجال الشرطة ألقوا القبض عليه. وعند تفتيشه، عثرت السلطات على كيس صغير يحتوي على مادة داكنة اللون، يشتبه في أنها مخدر الحشيش، في الجيب الأيمن من سرواله الأزرق. وأدى تفتيش مسكنه في عمارة الجابري في النهدة إلى اكتشاف المزيد من الحشيش مخبأ في سقف الحمام وميزان تحت سريره.
وأكدت التحاليل المخبرية أن المواد المضبوطة هي عبارة عن مادة القنب الهندي ومشتقاته، وتزن حوالي 193.13 غرام.
كما توصل التحقيق إلى أدلة على وجود اتصالات بين الرجل البنغلاديشي وآخرين بشأن بيع المخدرات. وكشف الفحص الجنائي لهاتفه المحمول عن محادثات واتساب تدينه، حيث ناقش العديد من معاملات المخدرات، مستخدمًا أسماء رمزية مثل "ورق" و"لولو".
واستمعت المحكمة أيضاً إلى شهادات من عدد من ضباط إنفاذ القانون، الذين حددوا هوية الرجل البنغلاديشي باعتباره المورد.
وقد نفى المشتبه به البنغلاديشي التهم الموجهة إليه خلال مثوله أمام المحكمة، والتي جرت عبر رابط فيديو. ومع ذلك، فإن الأدلة ضده، بما في ذلك الشهادات وتقرير الطب الشرعي واعترافاته السابقة، أدت إلى إدانة المحكمة له بالاتجار بالمخدرات.
وحُكم عليه بالسجن المؤبد، وهو ما يعادل 25 عاماً بموجب القانون الإماراتي، وسيتم ترحيله بعد قضاء مدة السجن.
وكان السوداني والأردني المتورطين في القضية قد وجهت إليهما تهم سابقة وتمت محاكمتهم عن دورهم.
وتم استئناف الحكم، ومن المقرر أن تعقد محكمة استئناف دبي جلسة 22 يناير/كانون الثاني المقبل.