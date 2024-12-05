دبي: السجن المؤبد لبنغالي بتهمة الاتجار بالمخدرات

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن المؤبد لبنغالي يبلغ من العمر 35 عاماً بتهمة الاتجار بالمخدرات بعد أن عثر بحوزته على كمية من الحشيش وكان يحاول بيعها بالتنسيق مع شريك له.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة أم القيوين من إلقاء القبض على شخص في منطقة النهدة بدبي، بعد عملية مداهمة دقيقة ومخطط لها.