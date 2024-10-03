دبي: الحبس والغرامة 100 ألف درهم لسائق بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات

وأدانت المحكمة المتهم بتعاطي مواد مؤثرة على العقل، والقيادة تحت تأثير المخدرات، وقيادة مركبة غير مؤمنة على طريق عام برخصة منتهية الصلاحية، كما أمرت المحكمة بإيقاف رخصة القيادة الخاصة به لمدة عام، وبعد انتهاء مدة سجنه سيتم ترحيله من البلاد.

ومنعته السلطات من تحويل أو إيداع أي أموال للغير سواء شخصيا أو عن طريق شخص آخر إلا بإذن من البنك المركزي الإماراتي بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمدة عامين بعد انتهاء مدة العقوبة.