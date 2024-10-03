دبي: الحبس والغرامة 100 ألف درهم لسائق بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات
قضت محكمة المرور في دبي بسجن سائق لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد ارتكابه سلسلة من المخالفات المرورية الخطيرة وجرائم المخدرات.
وأدانت المحكمة المتهم بتعاطي مواد مؤثرة على العقل، والقيادة تحت تأثير المخدرات، وقيادة مركبة غير مؤمنة على طريق عام برخصة منتهية الصلاحية، كما أمرت المحكمة بإيقاف رخصة القيادة الخاصة به لمدة عام، وبعد انتهاء مدة سجنه سيتم ترحيله من البلاد.
ومنعته السلطات من تحويل أو إيداع أي أموال للغير سواء شخصيا أو عن طريق شخص آخر إلا بإذن من البنك المركزي الإماراتي بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمدة عامين بعد انتهاء مدة العقوبة.
ودعا المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، المحامي العام الأول رئيس نيابة المرور، جميع سائقي المركبات إلى عدم القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، والالتزام بقوانين وأنظمة المرور لضمان السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق في دبي.
ماذا يقول القانون
تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً صارماً ضد السائقين الذين يتم ضبطهم وهم يقودون سياراتهم تحت تأثير المخدرات أو الكحول. وسيتم تعليق رخص القيادة الخاصة بهم لمدة عام واحد، بدءًا من يوم صدور الحكم، بينما تقرر المحكمة الغرامة و/أو مدة السجن.
فقيادة مركبة برخصة قيادة منتهية الصلاحية أو بسجل منتهي الصلاحية قد يؤدي إلى غرامة قدرها 500 درهم في الإمارات العربية المتحدة. ويمكن أن يُعاقب المخالف بأربع نقاط فارغة وقد تؤدي المخالفة أيضًا إلى مصادرة المركبة، وأن قيادة مركبة بدون تأمين في الإمارات العربية المتحدة يستدعي غرامة قدرها 500 درهم وأربع نقاط سوداء على الرخصة. كما يمكن للسلطات مصادرة السيارة لمدة سبعة أيام.