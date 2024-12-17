دبي: الحبس لألمانية حاولت ابتزاز زوجها السابق بـ 1.5 مليار دولار

وتظهر سجلات المحكمة أن الحادث، الذي وقع يومي 6 و7 ديسمبر/كانون الأول 2023، كان بسبب نزاعات عائلية ومالية حول حضانة أطفالهما وشركة مملوكة بشكل مشترك.