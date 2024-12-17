دبي: الحبس لألمانية حاولت ابتزاز زوجها السابق بـ 1.5 مليار دولار
حكم على امرأة ألمانية بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بسبب تهديدها لزوجها السابق بالابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأدانت محكمة الجنايات في دبي المرأة (48 عاماً) لمطالبة الضحية بمبلغ 1.5 مليار دولار باستخدام التهديد بإيذائه وشريكه.
وتظهر سجلات المحكمة أن الحادث، الذي وقع يومي 6 و7 ديسمبر/كانون الأول 2023، كان بسبب نزاعات عائلية ومالية حول حضانة أطفالهما وشركة مملوكة بشكل مشترك.
وبحسب السجلات، أرسلت المتهمة رسائل تهديد عدة عبر تطبيقي تيليجرام وفيسبوك، تطالب فيها الضحية بتحويل المبلغ إلى حسابها في أحد البنوك السويسرية.
وتضمنت التهديدات عبارات مثل "أرسل المال بحلول يوم الجمعة، أو قل وداعاً لعشيقتك"، و"أنا أسوأ كابوس لك. لقد دفنت ثلاثة حيوانات، وقد تكون أنت وعشيقتك التاليان".
كما أرسلت المرأة صورة لها وهي تقف إلى جانب رجلين مسلحين وأشارت إلى لعبة الروليت الروسية، مما زاد من حدة التهديدات.
وأبلغ زوجها السابق السلطات بالأمر، وقال للمحققين إن التهديدات كانت تهدف إلى إجباره على دفع مبلغ كبير من المال يتجاوز ما كان قد أعطاها إياه بالفعل.
وتمكن خبراء الأدلة الجنائية من استرداد الرسائل التي تدين المرأة من الأجهزة المحمولة الخاصة بها.
وتشكل التهديدات المصحوبة بالمطالبات انتهاكاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة التي تنظم الجرائم الإلكترونية والسلامة الشخصية.
ورغم إنكار المرأة للتهم الموجهة إليها أثناء المحاكمة، فقد أدينت بالتهم المنسوبة إليها.
ومع ذلك، ونظراً لعدم وجود سجل جنائي سابق لها، أوقفت المحكمة عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، بشرط عدم ارتكاب جرائم أخرى.
كما أمرت المحكمة بمصادرة الهاتف المحمول المستخدم في الجريمة.
وتم تقديم استئناف، ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في دبي بالقضية في 22 يناير/كانون الثاني المقبل.