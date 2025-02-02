حجز 106 مركبات في العين وأبوظبي لتعديلات غير قانونية
ضبطت الجهات الأمنية في أبوظبي والعين، 106 مركبات خلال يناير الماضي، أجريت تعديلات كبيرة عليها وإحداث إزعاج للمقيمين في مدينة العين.
وتعتبر قيادة المركبات التي تصدر أصواتاً مزعجة مخالفة مرورية جسيمة تصل عقوبتها إلى غرامة قدرها 2000 درهم و12 نقطة سوداء. وبموجب المادة 73 من قانون المرور، يواجه السائقون الذين يقومون بإجراء تعديلات على محرك أو هيكل مركباتهم دون ترخيص غرامة قدرها 1000 درهم و12 نقطة سوداء وحجز المركبة لمدة 30 يوماً.
وبحسب قواعد الحجز في أبوظبي، فإن غرامة الإفراج عن مثل هذه المركبات المعدلة تبلغ 10 آلاف درهم، وسيتم حجز المركبة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وفي حال عدم سداد الغرامة، سيتم بيع المركبة في مزاد علني.
وحذر العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات، السائقين، وخاصة الشباب، من السلوكيات التي تؤدي إلى التلوث الضوضائي والقيادة المتهورة والإزعاج، خاصة في المناطق والأحياء السكنية.
وأوضح أن ضجيج المركبات يخل بالسلم العام ويخلق حالة من الذعر والتوتر والإحباط لدى السائقين الآخرين ومستخدمي الطريق وسكان المناطق التي تمر بها تلك المركبات الصاخبة، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن.
وأكد العميد محمود أن شرطة أبوظبي لن تتهاون مع السائقين الذين يتعمدون إحداث الإزعاج أو الضوضاء من مركباتهم أو تعديل محركات مركباتهم أو هيكلها دون الحصول على إذن من سلطة الترخيص.
حجز المركبة
إذا تم حجز سيارتك في أبوظبي، يمكنك إدارة الموقف بسهولة عبر الإنترنت من خلال التسجيل وتسجيل الدخول إلى موقع tamm.abudhabi. يمكنك القيام بذلك عن طريق تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال حساب UAE Pass الخاص بك. إذا لم يكن لديك حساب UAE Pass، فيمكنك تسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
- بمجرد وصولك إلى الصفحة الرئيسية، انقر فوق "القيادة والنقل".
- انقر فوق "الغرامات والمخالفات" على الجانب الأيسر من الصفحة.
- اختر "إطلاق شهادة المركبة المحتجزة".
- انقر فوق "إرسال طلب"، حيث يمكنك ملء رخصة القيادة الخاصة بك أو رقم اللوحة.
بمجرد إكمال جميع الخطوات اللازمة، سوف تتلقى تأكيدًا عبر رسالة نصية قصيرة أو البريد الإلكتروني.
بالإضافة إلى هذا الخيار عبر الإنترنت، يمكنك أيضًا الاستعلام لدى شرطة أبوظبي بشأن حالة سيارتك التي تم حجزها. يمكنك إرسال بريد إلكتروني أو الاتصال إذا كنت ترغب في الذهاب إلى موقع الحجز لمعالجة طلبك هناك، وتأكد من التواصل مع السلطات أولاً لضمان فهم واضح للأمر.