حجز 106 مركبات في العين وأبوظبي لتعديلات غير قانونية

بالإضافة إلى هذا الخيار عبر الإنترنت، يمكنك أيضًا الاستعلام لدى شرطة أبوظبي بشأن حالة سيارتك التي تم حجزها. يمكنك إرسال بريد إلكتروني أو الاتصال إذا كنت ترغب في الذهاب إلى موقع الحجز لمعالجة طلبك هناك، وتأكد من التواصل مع السلطات أولاً لضمان فهم واضح للأمر.