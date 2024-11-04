براءة فرنسية في قضية اعتداء وسرقة حسابات مشفرة بقيمة 5.5 مليون درهم

وجاء الحكمان اللذان أصدرتهما محاكم الجنايات في دبي في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول على التوالي لصالح المرأة بعد أن استعرضت المحكمة الأدلة التي قدمتها النيابة العامة والدفاع، وخلصت المحاكم إلى عدم وجود أدلة كافية لإدانتها بالجرائم المزعومة.

وتعود الاتهامات إلى حادثة وقعت في 26 يناير/كانون الثاني 2023، عندما كان الزوجان لا يزالان متزوجين، حيث اتهمها زوجها آنذاك بمنعه من دخول شقتهما في منطقة البرشاء وإتلاف جهاز الكمبيوتر المحمول، مضيفاً أن الزوجة وبعد ستة أشهر اعتدت على والدته أثناء شجار في نفس الشقة.

وقيل إن الكمبيوتر المحمول، الذي يزعم أنه يحتوي على حسابات لتداول العملات المشفرة تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليون درهم، كان مخصصاً لدفع رواتب موظفي شركة مملوكة للزوج السابق.