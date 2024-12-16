المؤبد لماليزي حاول تهريب 4 كغم كوكايين عبر مطار دبي
أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكما بالسجن المؤبد على أحد المسافرين العابرين، ثم الإبعاد، لمحاولته تهريب أكثر من 4 كيلوجرامات من الكوكايين مخبأة في أمتعته. ويشير مصطلح السجن المؤبد في الإمارات العربية المتحدة عموما إلى الحكم بالسجن لمدة 25 عاما.
وأدين المسافر الماليزي بالاتجار بالمخدرات عبر مطار دبي الدولي. تم القبض على الرجل البالغ من العمر 37 عامًا في 13 يوليو 2023 أثناء سفره من البرازيل عبر لشبونة ودبي في طريقه إلى كوالالمبور في ماليزيا.
ولاحظ مفتشو الجمارك بالمطار أن المتهم كان يعاني من علامات التوتر وصعوبة المشي.
وطلب منه إظهار جواز سفره قبل اصطحابه إلى منطقة التفتيش العابر، حيث تم تفتيش أمتعته اليدوية.
عثرت السلطات على علبتين مغلفتين بالبلاستيك تحتويان على مادة مسحوقة بيضاء مخبأة في الحجرتين السفلية والعلوية من الحقيبة.
وأكدت التحاليل الجنائية التي أجرتها الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الإجرام أن المادة المضبوطة هي مادة الكوكايين بوزن إجمالي قدره 4193.5 جرام.
وأثناء التحقيق، اعترف المتهم بأن أحد الأشخاص في البرازيل طلب منه تسليم الحقيبة إلى ماليزيا مقابل 500 دولار.
وقال إنه لم يكن على علم بمحتويات هذه الأشياء، لكن قيل له إنها "مواد ثمينة" وطلب منه نقلها لتجنب دفع الضرائب.
ومع ذلك، قضت المحكمة بأن وزن الطرود وطريقة إخفائها يدلان على علمه الكامل بطبيعة المواد غير المشروعة.
دفع المتهم ببراءته أثناء المحاكمة، مدعيا أنه لم تكن لديه نية الاتجار بالمخدرات ولم يكن لديه علم بالمواد الممنوعة.
ورفضت المحكمة دفاعه، مشيرة إلى أدلة جوهرية، بما في ذلك اعترافه أثناء التحقيق، وتقرير الطب الشرعي، وشهادة الخبير الذي أجرى الاعتقال.
وأكدت المحكمة في حكمها أن جريمة الاتجار بالمخدرات وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة تنطبق حتى في حالات الترانزيت إذا دخلت المواد غير المشروعة إلى نطاق اختصاص الدولة.
كما نظر الحكم في التصرفات العمدية للمتهم، مثل موافقته على نقل المواد الممنوعة مقابل تعويض مالي، ومحاولة إخفاءها.