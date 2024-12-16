المؤبد لماليزي حاول تهريب 4 كغم كوكايين عبر مطار دبي

أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكما بالسجن المؤبد على أحد المسافرين العابرين، ثم الإبعاد، لمحاولته تهريب أكثر من 4 كيلوجرامات من الكوكايين مخبأة في أمتعته. ويشير مصطلح السجن المؤبد في الإمارات العربية المتحدة عموما إلى الحكم بالسجن لمدة 25 عاما.