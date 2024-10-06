جريمة
الشارقة: ضبط 4 كيلوجرامات من المخدرات واعتقال 6 متهمين
ضبطت شرطة الشارقة أيضاً كمية من مادة الحشيش الجاهزة للاستخدام مخزنة بقصد الاتجار داخل الدولة.
ألقت شرطة الشارقة القبض على عصابة مكونة من ستة أشخاص بعد أن ضبطت كمية من المخدرات قادمة من دولة أجنبية.
وكان ستة أفراد من أصول آسيوية ينقلون العبوة عبر شركة شحن. وكانت العبوة التي تزن 4 كيلوجرامات من المخدرات المعروفة باسم "سبايس" مغلفة بورق بحجم A4.
كما ضبطت الهيئة إلى جانب هذه المادة المخدرة كمية من مادة الحشيش الجاهزة للاستخدام، كانت مخزنة بقصد الاتجار بها داخل الدولة.
وبعد ورود بلاغات عن تلك الأنشطة، تم تشكيل فريق متخصص لتعقب المشتبه بهم وتحديد هوياتهم والتحقق من ارتباطهم بعناصر داخلية أو شبكات خارجية لتجارة وترويج المخدرات.