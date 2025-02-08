دبي: السجن والإبعاد لسائق للاعتداء الجنسي على راكبة
حكم على سائق في شركة نقل فاخرة في دبي بالسجن لمدة عام بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على راكبة.
وتعود جذور القضية إلى أبريل/نيسان من العام الماضي عندما قامت مقيمة بولندية في دبي بحجز رحلة إلى منزله من فندق في منطقة الخليج التجاري.
وأظهرت سجلات محكمة الجنايات في دبي أن السائق الباكستاني، بدلاً من اتباع المسار المحدد، انحرف نحو منطقة معزولة وخافتة الإضاءة، حيث اعتدى على راكبه.
وقالت المرأة، التي لم يتم الكشف عن عمرها في سجلات المحكمة، للمحققين إنها كانت في حالة سكر واستقلت السيارة من خارج فندق خمس نجوم في منطقة الخليج التجاري حوالي الساعة التاسعة مساء في يوم الحادث.
وبعد رحلة قصيرة بالسيارة، أوقف المتهم السيارة وأجبر المرأة على النزول منها، ثم قادها إلى منطقة رملية، حيث اعتدى عليها.
"لقد تركني هناك، ولا أستطيع أن أتذكر كل ما حدث. أتذكر فقط أجزاءً منه"، قالت في السجلات.
وقالت إنها توجهت بعد ذلك إلى مبنى قريب، حيث طلبت سيارة أجرة أخرى، وذهبت إلى منزلها ونامت.
وفي صباح اليوم التالي، وبعد أن تذكرت أجزاء من الحادثة، اتصلت بالشرطة وأبلغت عن الاعتداء.
وتم تحويل المرأة للطب الشرعي، واستدعاء السائق للتحقيق.
لقد تعرفت عليه أثناء إجراءات الاستجواب في مركز الشرطة.
وأثناء الاستجواب، ادعى أن المرأة لا تتذكر مكان سكنها، وليس لديها المال لدفع الأجرة.
وأكدت تقارير الطب الشرعي صحة الأدلة المتوافقة مع شهادة المرأة.
وعندما ظهر السائق أمام المحكمة، أنكر تهمة الاعتداء الجنسي، وزعم أن المحققين لم يوفروا مترجماً أثناء استجوابه من قبل الشرطة، مما أدى إلى تحريف شهادته.
ومع ذلك، فقد أدين وحكم عليه بالسجن لمدة عام واحد ثم الإبعاد.