دبي: السجن والإبعاد لسائق للاعتداء الجنسي على راكبة

حكم على سائق في شركة نقل فاخرة في دبي بالسجن لمدة عام بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على راكبة.

وتعود جذور القضية إلى أبريل/نيسان من العام الماضي عندما قامت مقيمة بولندية في دبي بحجز رحلة إلى منزله من فندق في منطقة الخليج التجاري.

وأظهرت سجلات محكمة الجنايات في دبي أن السائق الباكستاني، بدلاً من اتباع المسار المحدد، انحرف نحو منطقة معزولة وخافتة الإضاءة، حيث اعتدى على راكبه.