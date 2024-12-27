تم القبض على المتهم في اليوم التالي في فندق بالشارقة

جريمة السجن المؤبد لأسترالي قتل صديقه في دبي وحاول الفرار حاول المتهم الهروب خارج البلاد بمساعدة والده الذي قام بالتنسيق مع ابنه الآخر المقيم بالخارج