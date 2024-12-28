الحبس والإبعاد لمقيم للاعتداء على ضابط شرطة بدبي

وتعود أحداث الواقعة إلى 29 مارس/آذار من هذا العام، عندما وصل المتهم إلى مركز شرطة نايف في حوالي الساعة 9.40 مساء، وكان برفقته شخص آخر زعم أن المتهم هدده وتحرش به وبأسرته.