الحبس والإبعاد لمقيم للاعتداء على ضابط شرطة بدبي
حكم على رجل اعتدى جسدياً على ضابط شرطة في دبي، ما أدى إلى تغرضه لعدة إصابات، بالسجن لمدة شهرين.
وتعود أحداث الواقعة إلى 29 مارس/آذار من هذا العام، عندما وصل المتهم إلى مركز شرطة نايف في حوالي الساعة 9.40 مساء، وكان برفقته شخص آخر زعم أن المتهم هدده وتحرش به وبأسرته.
توجه الرجلان إلى مركز الشرطة لحل الخلاف، وهناك طلب من المتهم التوجه إلى غرفة التحقيق للاستجواب.
رفض الامتثال، وأعلن بصوت عالٍ براءته ورفض تقديم بطاقة هويته.
وحاول ضابط الشرطة المسؤول تهدئته وطلب معلوماته الشخصية للتأكد من هويته، وهو ما رفضه المتهم.
وتصاعد الوضع عندما أصبح المتهم مضطرباً بشكل متزايد، وكان ملقى على الأرض، يصرخ، ويقاوم إعطاء معلوماته الشخصية للضابط.
وبعد ذلك خرج الرجل من المكتب، وعندما حاول الضابط مرافقته إلى غرفة التحقيق، قاوم المتهم بقوة، وركل الضابط وتحرك بعنف.
وأصيب الضابط بجروح، بما في ذلك كسر في إصبعه الصغير في يده اليمنى وجرح في أذنه اليمنى.
وتمكن رجال الأمن من السيطرة على المتهم وتأمينه.
وخلال المحاكمة أمام محكمة الجنايات في دبي، اعترف المتهم بمقاومة موظف عام بالقوة والتسبب بإصابته أثناء تأدية عمله.
وسيتم ترحيل المتهم بعد قضاء مدة سجنه.