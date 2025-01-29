الإمارات: نساء ضحايا للاحتيال بحقائب مزيفة وآلاف الدراهم

ماريا ليست سوى واحدة من العديد من الضحايا الذين تقدموا بشكاوى. وكشفت امرأة أخرى، وهي أخصائية رعاية صحية، أنها اشترت 10 أكياس بين أغسطس وديسمبر 2024، ودفعت ما بين 1500 و2000 درهم لكل منها. وقالت: "خططت لإهداء القليل منها للعائلة والأصدقاء، ولكن عندما لم تكن إحدى الأكياس تبدو على ما يرام، شعرت بالشك. وأكدت زياراتي للمتاجر المعتمدة أنها كلها مزيفة". وقد قوبلت محاولات مواجهة البائعة بالعداء.