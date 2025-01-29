الإمارات: نساء ضحايا للاحتيال بحقائب مزيفة وآلاف الدراهم
تعرضت العديد من النساء في الإمارات العربية المتحدة للخداع من خلال شراء حقائب مقلدة من تصميم امرأة أوروبية عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتواجه المرأة اتهامات من العديد من المشترين الذين زعموا أنها ادعت زوراً أن الحقائب أصلية ومخفضة السعر، لكنهم أدركوا لاحقًا أنها مزيفة.
وشاركت ماريا، وهي مهاجرة بوليفية تعيش في دبي، قصتها مع صحيفة خليج تايمز . فقد اشترت حقيبة "شانيل" مقابل 2000 درهم بعد أن رأت منشورًا من البائعة في مجموعة فيسبوك تضم أكثر من 10 آلاف عضو. تُباع الحقائب الأصلية من موديلات مماثلة عادةً مقابل 9000 درهم، مما يجعل الصفقة تبدو وكأنها صفقة رابحة.
في البداية كانت ماريا متحمسة لشرائها، لكن حماسها تحول سريعًا إلى الشك بعد قراءة مناقشات على الإنترنت حول بائعتها تزعم أنها تبيع سلعًا مقلدة لمصممين مشهورين. أخذت حقيبتها إلى متجر شانيل للتحقق، حيث تأكدت مخاوفها - كانت مزيفة.
"عندما اقتربت منها لاسترداد المبلغ، قالت بوقاحة: أنا لست متجراً"، تتذكر ماريا، التي أضافت: "تضم مجموعتنا على WhatsApp وحدها ما يقرب من 20 امرأة، والأعداد تتزايد كل يوم". وقد قدمت منذ ذلك الحين شكوى إلى الشرطة (اطلعت صحيفة الخليج تايمز على نسخة منها) وتنتظر التحديث.
ماريا ليست سوى واحدة من العديد من الضحايا الذين تقدموا بشكاوى. وكشفت امرأة أخرى، وهي أخصائية رعاية صحية، أنها اشترت 10 أكياس بين أغسطس وديسمبر 2024، ودفعت ما بين 1500 و2000 درهم لكل منها. وقالت: "خططت لإهداء القليل منها للعائلة والأصدقاء، ولكن عندما لم تكن إحدى الأكياس تبدو على ما يرام، شعرت بالشك. وأكدت زياراتي للمتاجر المعتمدة أنها كلها مزيفة". وقد قوبلت محاولات مواجهة البائعة بالعداء.
وقد نشأت جاذبية عملية الاحتيال من مقاطع فيديو مفصلة لفك العبوات نشرتها البائعة على موقع إنستغرام، حيث عرض حقائب ملفوفة في عبوات تحمل علامة تجارية وزعم أنها أصلية. وتذكر أحد الضحايا: "لقد قدمت نفسها كشخص ثري، وأكدت لنا باستمرار أن هذه الحقائب أصلية".
واكتشفت مشترية أخرى أن الحقيبة "المصممة" التي اشترتها مقابل 2000 درهم كانت في الواقع تُباع مقابل 200 درهم فقط في سوق مزيفة. وقالت: "دفعت عشرة أضعاف المبلغ".
مخاوف متزايدة
وقد أبلغ أعضاء مجموعات الفيسبوك المخصصة للسلع الفاخرة المستعملة، مثل Style Me Dubai، التي تضم ما يقرب من 24 ألف عضو، عن تجارب مماثلة.
وقد روى أحد المشترين أنه اشترى حقيبة تم الإعلان عنها على أنها جديدة وغير مستخدمة، على أنها هدية لكبار الشخصيات. ورغم أنها جاءت في عبوة تحمل علامة تجارية، إلا أن البائعة فشلن في تقديم دليل على أصالتها. وعندما شككت المشترية في ادعاءات البائعة وحاولت حل المشكلة، اتُهمت بالتشهير.
وقد شارك العديد من الضحايا أدلة مع صحيفة خليج تايمز ، بما في ذلك لقطات شاشة للمحادثات، وإيصالات الدفع، وصور حقائب اليد المزيفة.
وكشفت إحدى السيدات أنها كانت على وشك خسارة 30 ألف درهم. فقد رتبت لخدمة المصادقة، لكن البائعة تراجعن في اللحظة الأخيرة، مما أثار مخاوفها. وأوضحت المشترية: "أعتقد أنها أصيبت بالذعر واختفت عندما سمعت عن المصادقة".
ولم تستجب المرأة الأوروبية التي كانت محور الفضيحة لطلبات التعليق. ورد عليها رجل عرّف عن نفسه بأنه زوجها قائلا: "لا نريد مناقشة هذا الأمر"، قبل أن ينهي المكالمة فجأة.
التداعيات القانونية
وتعاملت جمارك دبي مع 333 نزاعاً متعلقاً بالملكية الفكرية خلال العام 2023، وضبطت 15 مليون قطعة مقلدة بقيمة 73.4 مليون درهم.
ونصحت المواطنين بضرورة التأكد من صحة السلع لدى المتاجر الرسمية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه للسلطات.
وقال سيف الشامسي، المؤسس والشريك الأول في المجموعة القانونية، إن القانون الإماراتي يحظر بشكل صارم بيع وإنتاج وحيازة السلع المقلدة لأغراض تجارية.
وقال الشامسي "إننا نتعامل مع قضية التزوير بجدية بالغة ونعمل بشكل وثيق مع السلطات لحماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلكين". وتنظم شركته بشكل روتيني ورش عمل لمساعدة السلطات على تحديد العناصر المقلدة ورفع مستوى الوعي العام حول مخاطر السلع المقلدة.
وأكدت مها بن هندي الشريك الإداري في مكتب مها بن هندي للمحاماة، على أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والذي يعزز حماية حقوق المستهلكين ويتماشى مع المعايير العالمية.
وقالت إن "هذا القانون يمنع تجارة المنتجات والأنشطة المقلدة والفاسدة، ويضمن المنافسة العادلة، الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات".
وأضافت بن هندي أن القانون الجديد يشمل أيضاً السلع التي لا تتوافق مع المواصفات أو الأوصاف المعلنة من قبل المورد، وكذلك السلع منتهية الصلاحية أو التالفة، مشيرة إلى أنه يفرض عقوبات أشد تتراوح بين 5 آلاف درهم إلى مليوني درهم، بحسب خطورة المخالفة.
يمكن أن تصل مدة السجن إلى ما بين ستة أشهر وسنتين، ويمكن تمديدها بناء على خطورة القضية.
وحذرت بن هندي أيضا من أن المديرين الذين يدركون الأنشطة الاحتيالية لكنهم يفشلون في التصرف أو منعها قد يواجهون عقوبات شديدة، بما في ذلك السجن.