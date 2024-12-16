الإمارات: ضبط 2.5 مليون قطعة غيار سيارات مقلدة بقيمة 7.46 مليون درهم

"انطلاقاً من قيمنا التي تضع العملاء في المقام الأول، فإننا نتحمل مسؤولية حماية جميع مالكي السيارات، ولهذا السبب نركز جهودنا ومواردنا واستثماراتنا على تقليل مخاطر المنتجات المقلدة. وهذه مهمة مشتركة بين شركائنا، مثل تويوتا، حيث نعمل معًا على مدار العام للحفاظ على سلامة الطرق. ومن خلال التنفيذ الصارم والتعليم والشراكات مع مختلف الجهات الحكومية، نعمل على بناء سوق أكثر أمانًا ومواصلة كسب ثقة عملائنا."