الإمارات: المحكمة العليا تؤيد تسليم "مهدي شرفا"لفرنسا بتهم تتعلق بالمخدرات وغسيل الأموال

أعلنت السلطات الإماراتية، الجمعة، أنها ستسلم المواطن الفرنسي مهدي شرفا، المطلوب بتهم تتعلق بالمخدرات، إلى فرنسا، حيث وافقت المحكمة الاتحادية العليا على تسليم شرفا، مايجعله يواجه تهم الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال في فرنسا.

وكانت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي قد وافقت في البداية على تسليم المتهم، إلا أن شرفا طعن على القرار واستأنف القضية أمام المحكمة العليا.