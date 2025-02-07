الإمارات: المحكمة العليا تؤيد تسليم "مهدي شرفا"لفرنسا بتهم تتعلق بالمخدرات وغسيل الأموال
أعلنت السلطات الإماراتية، الجمعة، أنها ستسلم المواطن الفرنسي مهدي شرفا، المطلوب بتهم تتعلق بالمخدرات، إلى فرنسا، حيث وافقت المحكمة الاتحادية العليا على تسليم شرفا، مايجعله يواجه تهم الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال في فرنسا.
وكانت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي قد وافقت في البداية على تسليم المتهم، إلا أن شرفا طعن على القرار واستأنف القضية أمام المحكمة العليا.
وفي جلسة عقدت يوم 14 يناير/كانون الثاني، رفضت المحكمة العليا في البلاد الاستئناف وأعطت الضوء الأخضر لتسليم المتهم.
وجاء القرار بعد أن استنفد المتهم كافة الإجراءات القانونية، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا بتاريخ 2 مايو/أيار 2007.
وتعد اتفاقية تسليم المجرمين مع الجمهورية الفرنسية واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة مع عدد من الدول.
وتعتزم الدولة أيضاً توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال وما يعزز جهود مكافحة الجرائم العالمية.