99% من شركات الإمارات التزمت بحظر العمل وقت الظهيرة

فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة حظرًا على العمل في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا حتى الساعة ٣:٠٠ عصرًا يوميًا لمدة ثلاثة أشهر، بدءًا من ١٥ يونيو من هذا العام. وتُطبق مبادرة "استراحة منتصف النهار"، أو سياسة الوقاية من الإجهاد الحراري المهني، منذ ٢١ عامًا خلال ذروة حرارة الصيف في البلاد.