99% من شركات الإمارات التزمت بحظر العمل وقت الظهيرة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في الأماكن المفتوحة في الإمارات العربية المتحدة، والذي استمر ثلاثة أشهر، انتهى اليوم (15 سبتمبر)، بنسبة التزام بلغت 99% بين الشركات الحكومية والخاصة.
فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة حظرًا على العمل في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا حتى الساعة ٣:٠٠ عصرًا يوميًا لمدة ثلاثة أشهر، بدءًا من ١٥ يونيو من هذا العام. وتُطبق مبادرة "استراحة منتصف النهار"، أو سياسة الوقاية من الإجهاد الحراري المهني، منذ ٢١ عامًا خلال ذروة حرارة الصيف في البلاد.
أُجريت عمليات تفتيش في مواقع عمل وبناء مختلفة. كما طُلب من الشركات توفير مناطق مظللة للعمال خلال فترة استراحة العمل في منتصف النهار. كما طُلب منها توفير حلول تبريد مناسبة، وضمان توفير مياه شرب كافية، ومكملات غذائية (مثل الإلكتروليتات أو منتجات مماثلة معتمدة من قبل السلطات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة)، بالإضافة إلى معدات الإسعافات الأولية في مواقع العمل.
وأشار محسن علي الناصي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش والامتثال، إلى أن تطبيق سياسة الوقاية من الإجهاد الحراري المهني للعام الحادي والعشرين على التوالي، يؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بالجانب الإنساني في سوق العمل، والذي يتضمن مجموعة من سياسات حماية العمال ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة.
وبحسب وزارة الموارد البشرية والتوطين، سجلت الحملة "نسبة التزام مذهلة بلغت 99% بين الشركات التي التزمت بالحظر اليومي للعمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المفتوحة طوال مدة الحملة".
وأضاف أن هذا الأمر أصبح ممارسة راسخة وأولوية قصوى لدى الشركات العاملة في دولة الإمارات، بما يتماشى مع التزامها بتوفير الحماية للعمال وفقاً لأعلى معايير ومتطلبات الصحة والسلامة المهنية.
ضمن حملة هذا العام، تم توفير أكثر من 10,000 محطة استراحة مكيفة لعمال التوصيل في جميع أنحاء الإمارات، مجهزة بوسائل راحة متنوعة تضمن راحتهم وراحتهم.
كما أُطلقت مبادرات عديدة لتوفير المرطبات والوجبات للعمال، وأُجريت فحوصات طبية لهم في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات "تتماشى مع أفضل الممارسات ومتطلبات الصحة والسلامة المهنية، مما يمكنها من حماية العمال من الإصابات والمخاطر التي قد تنتج عن العمل في درجات حرارة عالية خلال أشهر الصيف".