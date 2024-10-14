97.6% من الشركات الإماراتية تخطط لزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني

وكانت الآراء متعددة أكثر بشأن الطرق الدقيقة التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها مساعدة المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة على تحسين وضعها في مجال الأمن السيبراني، حيث قال 42% أن الذكاء الاصطناعي سيكون أكثر فعالية في تعزيز السرعة والكفاءة من خلال الأتمتة، بينما يعتقد 39% أنه سيساعد في المقام الأول في الكشف عن التهديدات، و 35% يقولون أنه سيحسن إدارة الثغرات الأمنية.