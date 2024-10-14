97.6% من الشركات الإماراتية تخطط لزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني
يخطط الغالبية العظمى من الرؤساء التنفيذيين وكبار المدراء في دولة الإمارات العربية المتحدة (97.6 في المائة) لزيادة استثماراتهم في الذكاء الاصطناعي لأسباب تتعلق بالأمن السيبراني وسط الزيادة المستمرة في الهجمات الإلكترونية، وفقاً لبحث جديد صدر يوم الاثنين.
وكشفت دراسة أجرتها شركة "سينسس وايد" بتكليف من "شبكات بالو ألتو"، أن الجهات المشاركة شهدت زيادة كبيرة في الهجمات، حيث أبلغ 63% عن هجمات أعلى مقارنة بعام 2023، وأبلغ 14% عن نفس مستوى الهجمات كما حدث في عام 2023.
وشمل الاستطلاع آراء 250 من الرؤساء التنفيذيين وكبار المدراء من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 18 و 25 سبتمبر 2024.
تم الكشف عن نتائج الاستطلاع في اليوم الأول من معرض جيتكس جلوبال، أكبر تجمع لشركات تكنولوجيا المعلومات في العالم، والذي يقام في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.
ومع ذلك، بدا أن الشركات في الإمارات العربية المتحدة واثقة أيضاً من قدرتها على حماية عملياتها من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وقال حوالي 94% من المشاركين إنهم واثقون من فعالية أدوات الذكاء الاصطناعي في الكشف عن التهديدات السيبرانية أو التخفيف منها مقارنة بحلول الأمن السيبراني التقليدية.
ووجد الاستطلاع أن 90% من المشاركين قد استخدموا بالفعل الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني، حيث قال 52% إنهم طبقوا تغييرات واسعة النطاق، بينما قال 38% إنهم قاموا بنشرها على نطاق محدود.
وكانت الآراء متعددة أكثر بشأن الطرق الدقيقة التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها مساعدة المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة على تحسين وضعها في مجال الأمن السيبراني، حيث قال 42% أن الذكاء الاصطناعي سيكون أكثر فعالية في تعزيز السرعة والكفاءة من خلال الأتمتة، بينما يعتقد 39% أنه سيساعد في المقام الأول في الكشف عن التهديدات، و 35% يقولون أنه سيحسن إدارة الثغرات الأمنية.
وقال "إركن أيدين"، نائب الرئيس الإقليمي لشركة " بالو ألتو" في الشرق الأوسط وأفريقيا: "في حين أنه من المطمئن أن نرى أن العديد من الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة حريصون على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتحسين ملفهم الأمني، فمن الضروري أن تنشر المؤسسات الذكاء الاصطناعي بالطريقة الصحيحة وأن تفهم أهمية تبني نهج متكامل مع التركيز على المنصات في الجوهر".
وأضاف: "إن النهج المتكامل يمكّن المؤسسات من إزالة الارتباك الذي يصاحب غالباً استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لها بالاستفادة الكاملة من قوة الذكاء الاصطناعي للبقاء على اطلاع فيما يتعلق بالتهديدات المتغيرة باستمرار مع تبسيط وضعها الأمني".
وكشف البحث أنه على الرغم من أن معظم قادة الأعمال الذين شملهم الاستطلاع في دولة الإمارات العربية المتحدة يدركون أهمية الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني، إلا أنهم ما زالوا يرون عوائق أمام الاستثمار، ولديهم مخاوف هامة بشأن التكلفة، وتعقيد إدخاله، وعدم اليقين بشأن العائد على الاستثمار، والافتقار إلى فوائد تجارية واضحة.
وعلاوة على ذلك، أعرب المدراء التنفيذيون أيضاً عن قلقهم بشأن العواقب المحتملة لاستخدام التكنولوجيا. على سبيل المثال، أبدى 50% من المشاركين قلقهم بشأن مسائل الخصوصية، ولدى 48% مخاوف بشأن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، وذكر 46% تحديات الإدخال كمصدر للقلق، وأعرب 45% عن قلقهم بشأن التكلفة.