97% من السكان يعتمدون الترفيه شهرياً في الإمارات

وفي الوقت نفسه، يكتسب اتجاه الاشتراك في مختلف خدمات الترفيه المدفوعة زخمًا متزايدًا في الإمارات العربية المتحدة. وهذا جزء من تحول عالمي أوسع نطاقًا نحو اقتصاد قائم على الاشتراك، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2025. وكشفت الدراسة أن هذا المبلغ الضخم من شأنه أن يضع اقتصاد الاشتراك على قدم المساواة مع الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول والاقتصادات الرائدة في العالم.