97% من السكان يعتمدون الترفيه شهرياً في الإمارات
"العمل الجاد، والمتعة الجادة" – هذه هي القاعدة التي يتبعها سكان دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد طريقة لتحقيق التوازن الجيد بين العمل والحياة، حيث يصرفون تفكيرهم عن العمل ويجدون الوقت للترفيه والاسترخاء.
ويظهر ذلك في استطلاع رأي أجري مؤخراً وكشف أن "97% من سكان الإمارات العربية المتحدة يحبون الخروج للترفيه مرة واحدة على الأقل شهرياً".
تم استطلاع رأي أكثر من 1000 شخص في جميع أنحاء البلاد من خلال "يو جوف" YouGov للتعرف على عاداتهم الترفيهية. كما كشف تقرير الترفيه والرياضة من وكالة الاتصالات duke+mir أن 81 في المائة من سكان الإمارات العربية المتحدة لديهم اشتراك مدفوع واحد على الأقل في الترفيه. وبالمقارنة، فإن 30 في المائة من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة لديهم اشتراكات نادراً ما يستخدمونها وسيفكرون في إلغائها.
وعلاوة على ذلك، ووفقًا للدراسة، فإن 7 من كل 10 أشخاص يتناولون الطعام خارج المنزل كل أسبوع.
من نجوم ميشلان إلى المقاهي، يحب المقيمون تناول الطعام خارج المنزل. تقول المغتربة اللاتفية وخبيرة العلاقات العامة "فلادا لوموفا" إنها تحب الخروج في عطلات نهاية الأسبوع لأن دبي لديها دائمًا شيء مثير لتقدمه.
وقالت لصحيفة خليج تايمز : "أخرج كل عطلة نهاية أسبوع وأحاول غالباً العثور على شيء مثير - من الحفلات الموسيقية في دار الأوبرا في دبي إلى أماكن القهوة الجديدة. أحب اكتشاف أماكن جديدة وعلامات تجارية ومتاجر مؤقتة وأحداث خاصة ومشاريع".
وأضافت لوموفا: "أفضل الاستفادة القصوى من عطلات نهاية الأسبوع في الهواء الطلق، خاصة الآن بعد أن أصبح الطقس مثاليًا في دبي. أمارس الرياضة في الصباح وأقضي كل يومي مع الأصدقاء، إما على الشاطئ أو في حضور الفعاليات والحفلات الموسيقية والمعارض".
بالنسبة إلى "نسرين أرسيوالا"، المقيمة في الشارقة، فإن عطلات نهاية الأسبوع هي وسيلة للاسترخاء وقضاء وقت ممتع مع العائلة. وأضافت: "أفضل استراتيجية لعائلتنا هي التجمع معًا وإعداد وجبات الطعام في المنزل، أو مشاهدة فيلم، أو لعب ألعاب الطاولة. وعادة ما نخرج مرتين أو مرة واحدة شهريًا لمشاهدة الأفلام".
وأشار "جوناثان إيفان ديوك"، المؤسس المشارك والشريك في شركة duke+mir، إلى أن "سكان الإمارات العربية المتحدة يستمتعون بتناول الطعام خارج المنزل. حيث يتناول حوالي 70% من السكان الطعام خارج المنزل كل أسبوع - وهو ما يمثل دفعة كبيرة لمشهد المطاعم المزدهر.
وأضاف قائلاً: "دبي هي ملاذ للمأكولات، حيث تضم حوالي 27 ألف مطعم ومقهى منتشرة في مختلف أنحاء المدينة. لذا، لن تضطر أبدًا إلى السفر بعيدًا للعثور على خيار رائع. وهذا هو السبب وراء شعبيتها كهواية ترفيهية".
الاقتصاد القائم على الاشتراك
وفي الوقت نفسه، يكتسب اتجاه الاشتراك في مختلف خدمات الترفيه المدفوعة زخمًا متزايدًا في الإمارات العربية المتحدة. وهذا جزء من تحول عالمي أوسع نطاقًا نحو اقتصاد قائم على الاشتراك، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2025. وكشفت الدراسة أن هذا المبلغ الضخم من شأنه أن يضع اقتصاد الاشتراك على قدم المساواة مع الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول والاقتصادات الرائدة في العالم.
وكشفت الدراسة أن اشتراكات الترفيه في الإمارات العربية المتحدة توزعت على شركات البث العملاقة مثل نيتفليكس وأمازون، إلى الكتب الإلكترونية، واللياقة البدنية عبر الإنترنت، وبث الرياضة، والموسيقى أو بث البودكاست، وما إلى ذلك.
وكشف تقرير صادر عن شركة ديوك+مير أن اقتصاد الاشتراكات عبر الإنترنت من المتوقع أن يصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2025. ويملك ما يقرب من ثلث الأشخاص اشتراكات غير مرغوب فيها، مما قد يكلفهم ملايين الدراهم في حسابات خاملة وغير مستخدمة.
وتتضمن النتائج الرئيسية الأخرى للتقرير ما يلي:
يرغب ما يقرب من 4 من كل 10 أشخاص (37 في المائة) في الخروج ومشاهدة الأحداث الرياضية، ويذهب 24 في المائة إلى السينما ويحضر 23 في المائة العروض الحية كل أسبوع.
يستمتع ثلثا الشباب (66%) بممارسة الرياضة كل أسبوع من أجل الترفيه؛ ويشارك 75% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً في شكل من أشكال النشاط الرياضي كل أسبوع.
يلعب حوالي 73 في المائة من الشباب ألعاب الفيديو كل أسبوع، بينما يمتلك 31 في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا اشتراكًا مدفوعًا للألعاب.