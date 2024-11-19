97 مليون وظيفة جديدة في الإمارات بفعل الذكاء الاصطناعي

وأشارت إلى أنه في حين قد تؤدي الأتمتة إلى فقدان بعض الوظائف التقليدية، إلا أن الذكاء الاصطناعي سوف يمهد الطريق لظهور وظائف وصناعات جديدة، كوظائف مُدرّبي الذكاء الاصطناعي الذين يعلّمون الآلات كيفية فهم البيانات البشرية، ومُحلّلي البيانات الذين يفسّرون مجموعات البيانات الضخمة، ومتخصصي الروبوتات الذين يصمّمون ويحافظون على الأنظمة الآلية، بالإضافة إلى ظهور قطاعات جديدة تماماً مع تقدّم التكنولوجيا.