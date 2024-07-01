96 محطة مترو جديدة بدبي عام 2030
من المقرر أن تتوسع خدمة مترو دبي من خلال توفير المزيد من المحطات للركاب خلال السنوات القليلة المقبلة بعد أن تمت الموافقة على خطة التطوير يوم الأحد من قبل المجلس التنفيذي للإمارة.
ويهدف التوسع إلى زيادة عدد المحطات العاملة حالياً من 64 محطة على مساحة 84 كيلومتراً مربعاً إلى 96 محطة على مساحة 140 كيلومتراً مربعاً بحلول عام 2030. ويهدف إلى تغطية 140 محطة على مساحة 228 كيلومتراً مربعاً بحلول عام 2040.
وتأتي هذه الخطة في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي.
وتشمل بعض الأهداف الرئيسية زيادة مشاركة وسائل النقل العام إلى 45 % وخفض انبعاثات الكربون إلى 16 طناً للفرد وتحسين نوعية الأماكن العامة لتشجيع المشي وزيادة المناطق المظَلَّلَة.
وتهدف هذه المشاريع إلى تطوير المناطق المحيطة بمحطات المترو بهدف إثراء الفرص الاقتصادية وربط وسائل النقل العام وتحسين كفاءة ورفاهية النقل المستدام.
كما ستوفر حوافز للمطورين، وتقدم الخدمات التي تدعم مفهوم "مدينة الـ 20 دقيقة" وتزيد من عدد الركاب.
خطة الاستثمار المباشر
بالإضافة إلى خطة تطوير المترو، وافق المجلس على برنامج تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 650 مليار درهم إلى دبي بحلول عام 2033. ويشمل ذلك الشركات العالمية ويهدف إلى دعم توسع الشركات العالمية الحالية التي لها قواعد في دبي.
وسيتم تنفيذ المبادرة من خلال تخصيص 25 مليار درهم على مدى 10 سنوات لدعم مباشر لخطط المدينة، ممّا يجعلها ضمن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم بحلول عام 2033.
وسيسلط برنامج الاستثمار الأجنبي المباشر الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي، مثل بنيتها التحتية اللوجستية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي ومجموعة المواهب ومكانتها كمركز تجاري عالمي.
نموذج دبي الاقتصادي
وإلى جانب خطة الاستثمار الأجنبي المباشر، اعتمد المجلس أيضاً نموذج دبي الاقتصادي لقياس مدى تطور دبي مقابل أهدافها الاقتصادية من خلال قاعدة بيانات اقتصادية تضم أكثر من 3000 مؤشر لتعزيز ثقة المستهلك والمستثمر.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: إن نجاح أي نموذج اقتصادي يبدأ دائماً بتمكين الأفراد باعتبارهم المستفيد النهائي، دبي مدينة عالمية متنوعة ومركز تجاري عالمي يتمتع بالحيوية والتنوع والتعايش السلمي نظراً للمبادئ التي تتبناها، وفي الوقت نفسه، تحافظ على قيمها الأساسية وهويتها الوطنية من خلال الاستثمار في الأفراد وإطلاق مبادرات لتحقيق أهداف خطة دبي الاجتماعية 33، والتي تنشئ أسراً سعيدة وقوية ومتسامحة تفتخر بقيمها وهويتها.
برنامج منبر
بالنسبة لمواطني الدولة فقد اعتمد المجلس برنامج "منبر" الذي يهدف إلى مضاعفة أعداد المواطنين العاملين في المساجد وإكسابهم المهارات والمؤهلات اللازمة. وسيشمل ذلك أداء الصلاة والأذان وإقامة صلاة الجمعة.
وسيتم تزويد المواطنين بكل التدريب الذي يحتاجونه، بالإضافة إلى فرص لرعاية وتدريب الطلاب للتعيينات الدائمة. يتم تقييم جميع المشاركين بشكل شامل مسبقاً وحتى تخرجهم.
برنامج غرس الخير
تم إطلاق برنامج "غرس الخير" لتمكين صناع المحتوى الإماراتيين وتعزيز قيم التسامح والوئام والتلاحم والاعتدال بما يعزز الهوية الوطنية.
وستقدم المدارس والجامعات برامج وحملات توعية في هذا الشأن.