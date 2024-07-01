96 محطة مترو جديدة بدبي عام 2030

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: إن نجاح أي نموذج اقتصادي يبدأ دائماً بتمكين الأفراد باعتبارهم المستفيد النهائي، دبي مدينة عالمية متنوعة ومركز تجاري عالمي يتمتع بالحيوية والتنوع والتعايش السلمي نظراً للمبادئ التي تتبناها، وفي الوقت نفسه، تحافظ على قيمها الأساسية وهويتها الوطنية من خلال الاستثمار في الأفراد وإطلاق مبادرات لتحقيق أهداف خطة دبي الاجتماعية 33، والتي تنشئ أسراً سعيدة وقوية ومتسامحة تفتخر بقيمها وهويتها.