96 ألف درهم غرامة الشركات الخاصة لعدم تحقيق التوطين

"يشمل القرار أكثر من 12 ألف شركة تعمل في 14 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً، منها المعلومات والاتصالات، المالية والتأمين، والعقارات، والأنشطة المهنية والعلمية والتكنولوجية، والخدمات الإدارية والمساندة، والتعليم، والصحة والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين والمحاجر، والتصنيع، والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والإقامة والضيافة. وتعتبر هذه القطاعات حالياً في مرحلة نمو سريع، ولديها القدرة على توفير فرص العمل وبيئة العمل المناسبة."