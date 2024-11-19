96 ألف درهم غرامة الشركات الخاصة المخالفة للتوطين نهاية العام

وتشمل سياسات التوطين أيضاً مجموعة مختارة من المنشآت التي توظف ما بين 20 إلى 49 عاملاً في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً. ويتعين على هذه المنشآت توظيف مواطن إماراتي واحد على الأقل والاحتفاظ بأي مواطنين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024. كما ستواجه المنشآت في هذه الفئة غرامة قدرها 96 ألف درهم عن كل مواطن إماراتي لم يتم توظيفه.