95% من المقيمين يشعرون بتحسن وضعهم المالي

يشعر ما يصل إلى 95% من المغتربين في دولة الإمارات أنهم في وضع مالي أفضل أو أفضل قليلاً مما كانوا عليه قبل عام، وفقاً لدراسة حديثة.

ويعزو أكثر من نصف المغتربين – 55% – تحسن صحتهم المالية إلى زيادة الرواتب، و35% إلى أداء محافظهم الاستثمارية، و30% إلى الاستثمارات العقارية، و20% إلى تزايد معاشاتهم التقاعدية.

وهذه هي أهم النتائج التي توصل إليها استطلاع الثروات العالمية السنوي لعام 2024 الذي أجرته شركة الاستشارات المالية الدولية، "هوكستون كابيتال مانجمينت"Hoxton Capital Management، والذي شهد ردوداً من 2000 وافد يعيشون في الإمارات .