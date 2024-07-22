95% من المقيمين يشعرون بتحسن وضعهم المالي
يشعر ما يصل إلى 95% من المغتربين في دولة الإمارات أنهم في وضع مالي أفضل أو أفضل قليلاً مما كانوا عليه قبل عام، وفقاً لدراسة حديثة.
ويعزو أكثر من نصف المغتربين – 55% – تحسن صحتهم المالية إلى زيادة الرواتب، و35% إلى أداء محافظهم الاستثمارية، و30% إلى الاستثمارات العقارية، و20% إلى تزايد معاشاتهم التقاعدية.
وهذه هي أهم النتائج التي توصل إليها استطلاع الثروات العالمية السنوي لعام 2024 الذي أجرته شركة الاستشارات المالية الدولية، "هوكستون كابيتال مانجمينت"Hoxton Capital Management، والذي شهد ردوداً من 2000 وافد يعيشون في الإمارات .
ووفقاً لدراسة "ميرسر" لاستشارات رأس المال البشري الصادرة هذا العام، من المتوقع أن ترتفع الرواتب بشكل أسرع من ارتفاع معدل التضخم على خلفية زيادة الطلب على المواهب والنمو الإجمالي في الاقتصاد.
وعندما سُئلوا عن سبب انتقالهم في البداية إلى الخارج، قال 85% من المشاركين من الإمارات إن التوظيف ونوعية الحياة هي الأسباب الرئيسية لانتقالهم، حسبما قالت هوكستون كابيتال.
"يسلط الاستطلاع الضوء على التحول الإيجابي في المعنويات المالية بين جمهور المستثمرين الدوليين وخاصة بين المغتربين الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس شعور 95% من المشاركين في دولة الإمارات بأنهم في وضع مالي أفضل مما كانوا عليه قبل عام، مرونتهم وقدرتهم على التكيف في مواجهة التغيرات الاقتصادية. وقال كريس بول، الشريك الإداري في الشركة: "مع ذلك، فإن زيادة تكاليف المعيشة تظل مصدر قلق كبير لأولئك الذين يشعرون بأن وضعهم المالي أسوأ على مستوى العالم".
الأولويات المالية
وعندما سُئلوا عن أولوياتهم المالية، قال 60% من المغتربين إن بناء مدخراتهم هو أولويتهم بينما يرغب 45% في الاستثمار. وفي الوقت نفسه، يرغب 40% من المغتربين في التركيز على شراء أو بيع العقارات. في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليس من السابق لأوانه التخطيط للتقاعد، حيث أن 25% من المغتربين يخططون لذلك بالفعل. ومع ذلك، فإن نسبة الـ 5 في المائة ستعطي الأولوية لتخفيض ديونها.
ووجدت الدراسة أنه بالمقارنة مع 95% من المغتربين في الإمارات العربية المتحدة، فإن 60% فقط من المغتربين الذين يعيشون في مناطق أخرى حول العالم يشعرون بتحسن حالهم.
وعندما سُئلوا عن عدد المرات التي قاموا فيها بمراجعة محافظهم الاستثمارية، قال ما يقرب من النصف - 45 في المائة - إنهم قاموا بمراجعتها أسبوعياً أو شهرياً؛ 10 في المائة مرة واحدة في السنة، و15 في المائة نادراً أو أبداً.
وفيما يتعلق بتتبع وإدارة شؤونهم المالية، قال 60% في الإمارات إنهم استخدموا التطبيقات مقارنة بـ 46% على مستوى العالم، و45% استخدموا جداول البيانات، و10% استخدموا القلم والورق، بينما قال 5% إنهم لم يتتبعوا شؤونهم المالية؛ أو إدارة شؤونهم المالية على الإطلاق. وقال ما يقارب من ثلث - 30 بالمائة - من المغتربين في الإمارات العربية المتحدة إنهم ليس لديهم حالياً علاقة مع مستشار أو مخطط مالي.
"لكن أكثر من نصف الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع من الإمارات العربية المتحدة قالوا إنهم ما زالوا يستخدمون حلولاً غير تكنولوجية لتتبع أموالهم وهو أمر مثير للاهتمام بشكل خاص. وأضاف: "نعتقد أن الناس لم يستخدموا التكنولوجيا، لأنه حتى الآن لم يكن هناك أي شيء يقوم بما يحتاجون إليه".