9.31 مليون زائر لدبي في النصف الأول من العام

وشكلت الأسواق القريبة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 26% من إجمالي الزيارات بين يناير ويونيو 2024، بواقع 1.27 مليون (14%) و1.09 مليون (12%) على التوالي. ومن بين 1.89 مليون زائر إلى دبي، جاء 20 في المائة من أوروبا الغربية. ومع وجود 1.62 مليون سائح (17%)، كانت جنوب آسيا سوق مصدر مهم آخر، تليها رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بواقع 1.37 مليون (15%).

وبفضل الانتعاش القوي من الصين، ارتفعت حصة شمال شرق وجنوب شرق آسيا من 8% في بداية العام إلى 10% (896 ألف زائر) من إجمالي الزوار في نهاية النصف الأول من عام 2024. كما كان هناك زيادة في السفر إلى دبي من مناطق أخرى، مثل الأمريكتين (617 ألف زائر، أو 7%)، وأفريقيا (404 آلاف زائر، أو 4%)، وأستراليا (154 ألف زائر، أو 2%).

ومع قدوم المزيد من السياح إلى المدينة، فإن الطلب على الفنادق يفوق العرض في دبي. وقال عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "سيكون الدعم الثابت من شركائنا وأصحاب المصلحة أمراً بالغ الأهمية في دفع حملاتنا العالمية القوية والخاصة بالسوق هذا الصيف، حيث نتطلع إلى البناء على هذا النمو الإيجابي طوال بقية عام 2024 ".