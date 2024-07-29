9.31 مليون زائر لدبي في النصف الأول من العام
استقبلت دبي 9.31 مليون زائر خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2024، بزيادة قدرها 9% مقارنة بـ 8.55 مليون سائح خلال الفترة نفسها من عام 2023، وفقاً للبيانات التي نشرتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
وبعد عام حافل في 2023، مع استقبال دبي لعدد قياسي من الزوار بلغ 17.15 مليون زائر، فإن قطاع السياحة في المدينة في النصف الأول من العام يضع المدينة على المسار المطلوب لتحقيق أداء قياسي في عام 2024.
وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بهذا الإنجاز، قائلاً: "إن النمو السياحي القوي الذي حققته دبي في النصف الأول من عام 2024 هو شهادة على قدرة المدينة على تعزيز الشراكات الإنتاجية بين القطاعين العام والخاص وبناء شبكات عالمية واسعة من التعاون. ومع كل عام، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في المجال السياحي العالمي وتنمية شعبيتها كوجهة دولية".
وأضاف سموه : "نحن نواصل التزامنا بالحفاظ على هذا المسار الناجح وتعزيز مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. ومن خلال تطوير بنيتنا التحتية بشكل أكبر وتقديم خدمات استثنائية للزوار، نهدف إلى وضع معايير وأرقام قياسية جديدة في عام 2024".
ويتماشى هذا النمو أيضاً مع العام الأول الناجح لأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.
وقال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "ينبع نجاحنا من نهجنا المتنوع في السوق، والشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، وسياسات التأشيرات الليبرالية، ومسارات النمو البديلة، وكلها عوامل محفزة للزيادة المستمرة في عدد الزيارات الترفيهية والتجارية، إلى جانب زيادة مستويات الاستثمار وتدفقات المواهب العالمية".
وشكلت الأسواق القريبة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 26% من إجمالي الزيارات بين يناير ويونيو 2024، بواقع 1.27 مليون (14%) و1.09 مليون (12%) على التوالي. ومن بين 1.89 مليون زائر إلى دبي، جاء 20 في المائة من أوروبا الغربية. ومع وجود 1.62 مليون سائح (17%)، كانت جنوب آسيا سوق مصدر مهم آخر، تليها رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بواقع 1.37 مليون (15%).
وبفضل الانتعاش القوي من الصين، ارتفعت حصة شمال شرق وجنوب شرق آسيا من 8% في بداية العام إلى 10% (896 ألف زائر) من إجمالي الزوار في نهاية النصف الأول من عام 2024. كما كان هناك زيادة في السفر إلى دبي من مناطق أخرى، مثل الأمريكتين (617 ألف زائر، أو 7%)، وأفريقيا (404 آلاف زائر، أو 4%)، وأستراليا (154 ألف زائر، أو 2%).
ومع قدوم المزيد من السياح إلى المدينة، فإن الطلب على الفنادق يفوق العرض في دبي. وقال عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "سيكون الدعم الثابت من شركائنا وأصحاب المصلحة أمراً بالغ الأهمية في دفع حملاتنا العالمية القوية والخاصة بالسوق هذا الصيف، حيث نتطلع إلى البناء على هذا النمو الإيجابي طوال بقية عام 2024 ".