93 مسجداً بـ 5 لغات لغير الناطقين بالعربية في الشارقة

خصصت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة 93 مسجداً للجاليات غير العربية منها 74 مسجداً منها بمدينة الشارقة و10 مساجد بالمنطقة الوسطى و9 مساجد في المنطقة الشرقية.

وتشهد تلك المساجد تنظيم الدروس والخواطر وخطب الجمعة باللغة الإنجليزية والأردية والماليبارية والبشتو والتاميلي انطلاقا من رسالتها الجليلة في تعزيز وتزويد كافة شرائح المجتمع بالمعرفة وتثقيفهم دينياً.

وأكد عبد الله خليفة السبوسي رئيس الدائرة أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة الجهود والإجراءات التي تقوم بها الدائرة لتحقيق الاستفادة من خطبة الجمعة بما تتضمنه من تعاليم وقيم وآداب لتبصير المصلين بالأمور الدينية والدنيوية.

وأشار السبوسي إلى أن الدائرة تقوم بانتقاء الخطباء المؤهلين لترجمة هذه الخطب والدروس باللغات المعتمدة .