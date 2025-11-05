92 عاماً من الحكايات.. علي الفردان لا يغيب عن "الشارقة للكتاب" منذ 44 عاماً﻿

يصل عاشق الكتب الإماراتي علي إبراهيم الفردان إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب كل عام قبل فتح الأبواب. في هذا العام أيضاً، تدحرج كرسيه المتحرك بهدوء نحو مدخل مركز إكسبو الشارقة، موجّهاً بنفس العزيمة التي حملته عبر تسعة عقود من الحياة.

في الثانية والتسعين من عمره، لا تزال عيناه تلمعان بفضول القارئ الشاب الذي يكتشف أول كتاب له. بالنسبة له، المعرض ليس مجرد حدث، بل هو طقس سنوي، ووعد قطعه على نفسه لـ 44 دورة متتالية.

قال بفخر: "لقد حضرت كل معرض للكتاب منذ بدايته"، مستذكراً أيامه الأولى بالقرب من شارع الملك فيصل. "اعتدت الذهاب إلى هناك مع والدي وإخوتي وأصدقائي. كلنا نحب قراءة الكتب؛ إنه شيء متوارث في عائلتنا."

المواطن المقيم في دبي والذي درس في البحرين لبضع سنوات، قال الفردان إن شغفه بالقراءة بدأ في سن الـ 12. وابتسم قائلاً: "الوجبات هي غذاء لجسدي، لكن الكتب غذاء لعقلي". "هذا هو أفضل غذاء يمكن أن أحظى به على الإطلاق."

مكتبته المنزلية مليئة بالكتب العربية حول مواضيع تتراوح بين التاريخ والاستراتيجية والأدب والعلوم. وقال: "نحن لا نقرأ عن موضوع واحد فقط. نقرأ كل شيء لمواصلة التعلم. بالنسبة لي، كل زيارة لها تشبه زيارة صديق قديم، مألوف جداً بالنسبة لي ومليء دائماً بالمفاجآت".

تأسس معرض الشارقة الدولي للكتاب (SIBF) عام 1982 على يد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. لقد أسسه لإحياء رؤيته في خلق أمة من القراء.

'الكتب مثل قطع أحجية المعرفة'

بالنسبة لمروان محمد، وهو زائر آخر منذ فترة طويلة، كان معرض الشارقة للكتاب محطة سنوية لمدة 25 عاماً. يقول مروان، الذي يجذبه حبه للشعر والدراسات اللغوية، إن المعرض يقدم طبقات لا نهاية لها من التعلم.

وقال، وهو يقلّب مجموعة شعرية صدرت حديثاً: "المعرفة لا توجد في كتاب واحد. الكتب مثل قطع الأحجية (Puzzle)، عليك قراءة كل واحدة لفهم وحل أحجية المعرفة".

يعتقد مروان أن حضور المعرض كل عام يوسع فهمه للغة والأدب. وقال: "كل كتاب يضيف قطعة جديدة إلى ما أعرفه بالفعل. ولهذا السبب لا أفوته أبداً".