92%من المقيمين بالإمارات يفضلون المنتجات المحلية

ووفقاً للاستطلاع نفسه، فإن 92% من العملاء يبحثون عمداً عن الفواكه والخضروات المنتجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه علامة جيدة على جهود الحكومة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز القطاع الزراعي لتمكين الأمن الغذائي المحلي.

وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة، فإن الإنتاج المحلي من الخضار يلبي حاليا أكثر من 20 في المائة من إجمالي الطلب المحلي، ويمثل الخيار 80 في المائة من الإنتاج.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك نحو 38 ألف مزرعة عاملة بالدولة، ويبلغ إجمالي إنتاج الخضروات حوالي 156 ألف طن سنوياً، وإنتاج الفاكهة حوالي 200 ألف طن.