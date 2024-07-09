90 يوماً إجازة أمومة لموظفات القطاع الخاص بأبوظبي
أعلنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تمديد إجازة الأمومة إلى 90 يوماً للمرأة المواطنة العاملة في القطاع الخاص في الإمارة، وكانت هذه من بين ست مبادرات أطلقتها دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي لدعم الأسر الإماراتية في الإمارة.
وفي حين يحق للعاملين في القطاع العام الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، تُمنح النساء في الشركات الخاصة عادةً 60 يوماً، 45 يوماً مدفوعة الأجر بالكامل و15 يوماً بنصف الأجر، وفقاً لقانون العمل الإماراتي.
وقالت الدائرة إنه ، وبموجب المبادرة الجديدة، ستتمكن حتى الأمهات الإماراتيات العاملات في القطاع الخاص من الحصول على إجازة مدتها 90 يوماً، لضمان وقت كافٍ للراحة ورعاية المولود الجديد". وستقوم هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بتنفيذ القاعدة الجديدة، كما سيتم تقديم المساعدة للأمهات الجدد خلال الأسابيع الأولى للأمومة ضمن "خدمة الزيارة المنزلية" التي ستطلقها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، موضحة أن الهدف هو دعم رفاهية الوالدين ومراقبة نمو الطفل وتطوره.
وإلى جانب إجازة الأمومة الممتدة والزيارات المنزلية، سيستفيد الأزواج المواطنون من عدد كبير من المبادرات الأخرى وحزم الإغاثة المالية، بدءاً من قروض الزواج وخصومات القروض إلى المساعدة في الإيجار.
تعزيز الحياة الأسرية
وتندرج البرامج الستة الجديدة ضمن برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، والذي يأتي تماشياً مع استراتيجية أبوظبي لتعزيز جودة الحياة الأسرية في الإمارة، مع أهداف تمتد إلى عام 2028.
وهدفها الرئيسي هو بناء وتنمية الأسر من خلال دعم مواطني دولة الإمارات أثناء زواجهم وتربية أطفالهم.
وقال الدكتور مغير الخييلي، رئيسدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، "أبوظبي كانت دائماً مدينة داعمة للأطفال وتعمل على تمكين الشباب وصديقة للأسرة. ومن هذا المنطلق، نؤكد التزامنا بدعم الشباب والمقبلين على الزواج وتمكينهم من تكوين أسر مستقرة".
وأضاف: "نحن ملتزمون بدعم أولياء الأمور ومساعدتهم في التغلب على التحديات التي يواجهونها في تربية أبنائهم، باعتبار الأسرة اللبنة الأساسية في بناء مجتمع مسؤول يواصل طريق التقدم ويحافظ على إنجازاتنا الوطنية".
استقطاعات القروض والدعم المالي
فيما يلي ملخص لست مبادرات تم إطلاقها لمواطني دولة الإمارات في أبوظبي:
تمديد إجازة الأمومة
خدمة الزيارة المنزلية للأمهات الجدد
قرض الزواج
المساعدة في الإيجار للمتزوجين الجدد
تمديد فترة سداد قرض الإسكان
خصم جزئي من القرض
وسيتم تزويد الأزواج المواطنين الشباب بكل الدعم الذي يحتاجونه لتكوين أسرة اذا قرروا عقد قرانهم.
وبموجب برنامج قرض الزواج الذي سترأسه هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، يمكن للموظفين الإماراتيين في القطاعين العام والخاص الحصول على "سلفة مالية" لحفل زفافهم دون أي فوائد أو رسوم. ويتم تشجيع الأزواج الشباب على عدم الإسراف والزواج في احتفالات بسيطة، وعندما يحين وقت البحث عن مكان للإقامة، يمكن للعروسين التوجه إلى الحكومة المحلية للحصول على مساعدة الإيجار السنوي.
وسيتم تقديم الدعم المالي المحدد لهم لمدة أربع سنوات. وقالت السلطات إن المبلغ سينخفض تدريجيا مع وجود حوافز محددة مرتبطة بولادة الأطفال. وسيتم تنفيذ مخطط المساعدة الإيجارية هذه من قبل هيئة أبوظبي للإسكان (Adha).
وقال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة ابو ظبي للإسكان،"إن المبادرتين الأخريين، وهما خصم مبلغ من القرض السكني ومبادرة تمديد فترة سداد قروض الإسكان، تهدفان إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتشجيعهم على الإنجاب"، مؤكداً أن هذه الخدمات ستكون متاحة في سبتمبر المقبل.
وبموجب نظام الخصم الجزئي للقرض، سيتمكن مواطنو دولة الإمارات من تخفيض مبالغ قروضهم بنسبة معينة عند ولادة طفل رابع وخامس وسادس في الأسرة، كما ستقوم هيئة أبوظبي للإسكان بتمديد فترة سداد قرض الإسكان لمدة ثلاث سنوات للمستفيدين الذين لديهم أربعة أطفال أو أكثر. وسيتم تطبيق معايير وشروط معينة، وسيتم تنفيذ برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية على مدى خمس سنوات، سيتم خلالها تقييم تأثير المبادرات.