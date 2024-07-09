90 يوماً إجازة أمومة لموظفات القطاع الخاص بأبوظبي

أعلنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تمديد إجازة الأمومة إلى 90 يوماً للمرأة المواطنة العاملة في القطاع الخاص في الإمارة، وكانت هذه من بين ست مبادرات أطلقتها دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي لدعم الأسر الإماراتية في الإمارة.

وفي حين يحق للعاملين في القطاع العام الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، تُمنح النساء في الشركات الخاصة عادةً 60 يوماً، 45 يوماً مدفوعة الأجر بالكامل و15 يوماً بنصف الأجر، وفقاً لقانون العمل الإماراتي.