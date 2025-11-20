90% من عمليات توظيف "فلاي دبي" كوادر محلية لدعم نموها الاستراتيجي

توظف شركة "فلاي دبي"، التي قدمت طلبيات شراء لـ 225 طائرة بقيمة 37 مليار دولار (135.7 مليار درهم) خلال معرض دبي للطيران 2025 المستمر، ما يقرب من تسعة من كل 10 موظفين من داخل دبي.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي"، إن دبي والإمارات أصبحتا أكثر تطوراً بكثير من حيث توفر الكفاءات.

وقال الغيث خلال إفادة إعلامية في معرض الطيران يوم الأربعاء: "نحن نوظف من الخارج بين الحين والآخر. ربما يأتي 90 في المائة من الأشخاص الذين نوظفهم إلى هنا من دبي. لا نضطر للبحث خارج البلاد. نحن محظوظون جداً لدرجة أننا لا نقلق بشأن توفر الكوادر البشرية".

وأضاف: "قمنا بتطوير برنامجنا الخاص وتدريب كل طيار من البداية، ونطور المهندسين بأنفسنا؛ وهذا سيساعدنا في المستقبل".

لدعم خطط النمو الاستراتيجي المستمرة، نمت القوى العاملة لدى "فلاي دبي" لتتجاوز 6,500 موظف في مختلف الأقسام، بزيادة قدرها 10 في المائة في عدد الموظفين مقارنة بعام 2024، حسبما ذكرت الشركة في أغسطس 2025.2

وكانت شركة إيرباص الأوروبية لتصنيع الطائرات قد قالت يوم الأحد إن الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ستحتاجان إلى أكثر من 265,000 شخص للعمل في قطاع الطيران خلال العشرين عاماً القادمة. ومن المتوقع أن تحتاج المنطقة إلى 69,000 طيار جديد، وحوالي 64,000 فني جديد، و 132,000 من أفراد طاقم الطائرة مع استمرار تطور شبكة الطيران وحركة الملاحة في منطقة الشرق الأوسط.

يمكن للمرشحين المهتمين في دبي والإمارات التقديم عبر الإنترنت من خلال موقع الناقلة الإلكتروني، يليه اختبار تقييم عبر الإنترنت، ومقابلة فيديو، ومراجعة طلب التقديم لدور طاقم الطائرة.

تقدم الشركة راتباً أساسياً، بالإضافة إلى بدل سكن وبدل نقل يبلغ 8,275 درهماً.3 ويُعرض على الطاقم أيضاً أجر طيران متغير بمتوسط شهري يبلغ 4,500 درهم، بناءً على متوسط 90 ساعة طيران.

بالإضافة إلى ذلك، يُقدَّم للموظفين تأمين طبي، ومكافأة نهاية الخدمة، وإجازة مدفوعة الأجر مدتها 30 يوماً سنوياً، وتذكرة إجازة سنوية، وتذاكر مخفضة للعائلة والأصدقاء.

وقد أدرجت الناقلة عشرات الشواغر لأدوار متعددة بما في ذلك مهندسي البرمجيات والمهندسين التقنيين، وضابط جدولة الطاقم، ومدير الامتثال لتدريب الطاقم والسلامة، والعديد من الوظائف الأخرى.