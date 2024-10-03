90 لوحة رقمية مميزة في مزاد علني بدبي 12 اكتوبر

تنظم هيئة الطرق والمواصلات في دبي مزادها العلني رقم 116 في 12 أكتوبر المقبل، حيث تتصدر لوحات المركبات المميزة أي (AA17) و(V96) مجموعة مكونة من 90 لوحة مركبة مميزة، تتراوح من رقمين إلى خمسة أرقام.

وتتضمن اللوحات المعروضة أحرفاً مميزة هي AA، L، N، P، Q، R، S، T، U، V، W، X، Y وZ. ويبدأ تسجيل المزايدين يوم الاثنين 7 أكتوبر، وسيقام المزاد في فندق جميرا بيتش يوم 12 أكتوبر، ابتداءً من الساعة 4 مساءً.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات إن الراغبين في المشاركة في المزاد يمكنهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae أو تطبيق "دبي درايف" أو في أي من مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة في أم الرمول وديرة والبرشاء. وستكون المقاعد محدودة في قاعة المزاد، وستكون الأولوية للمزايدين المسجلين. ويوصى بالتسجيل المسبق، لكن التسجيل سيكون متاحاً أيضاً في مكان المزاد.

يخضع بيع لوحات الأرقام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. ويجب على كل مزايد أن يكون لديه ملف مروري في دبي وأن يقدم شيك ضمان بقيمة 25 ألف درهم موجه إلى هيئة الطرق والمواصلات. كما يجب على المزايدين دفع رسوم مزاد غير قابلة للاسترداد بقيمة 120 درهماً.