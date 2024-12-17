90 لوحة أرقام مميزة في مزاد علني بدبي 28 ديسمبر
تستعد هيئة الطرق والمواصلات بدبي لإطلاق مزادها العلني رقم 117 للوحات المركبات المميزة، والذي سيشهد طرح 90 لوحة فريدة تتنوع بين لوحات بأرقام ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، وذلك يوم السبت 28 ديسمبر القادم.
وتحمل اللوحات المعروضة الرموز (AA، BB، K، O، T، U، V، W، X، Y، و Z)، ويتصدرها اللوحتان الفاخرتان AA21 و BB55.
سيقام المزاد في فندق "إنتركونتيننتال دبي" فيستيفال سيتي، ابتداءً من الساعة 4:30 مساءً.
ويبدأ تسجيل الراغبين في المشاركة في المزاد يوم الاثنين 23 ديسمبر، ويمكن للمهتمين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات أو زيارة أحد مراكز إسعاد المتعاملين في أم الرمول، ديرة، والبرشاء.
وأكدت الهيئة أن قاعة المزاد تتسع لعدد محدود من المشاركين، مع إعطاء الأولوية للمسجلين مسبقاً، مع إمكانية التسجيل في موقع المزاد بدءاً من الساعة الثانية ظهراً يوم المزاد.
وتُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على المشاركة في المزاد، ويتوجب على كل مزايد امتلاك ملف مروري ساري في دبي، وتقديم شيك ضمان بقيمة 25 ألف درهم قابل للاسترداد لصالح هيئة الطرق والمواصلات.
هذا ويُشترط على الراغبين في المزايدة دفع رسوم اشتراك بقيمة 120 درهماً غير قابلة للاسترداد، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين المخصصة، كما يمكن سداد الرسوم باستخدام بطاقات الائتمان عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق دبي درايف.